RD sale del mapa del hambre, pero más del 41 % de la gente sufre de inseguridad alimentaria

Que República Dominicana se haya posicionado entre los pocos países latinoamericanos libres de hambre es un hito que contrasta con una sociedad con niveles de inseguridad alimentaria por encima del 41 %.

El último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que retrata el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición a nivel global (SOFI 2026), destaca los avances del país en más de una década, pero señala diversos problemas que siguen siendo de interés como la vulnerabilidad alimentaria, obesidad y comida saludable más costosa.

Si bien, la prevalencia de subalimentación pasó del 21.3 % (2004-2006) a menos del 2.5 % de la población (2023-2025), lo que posiciona al país al nivel de "hambre cero", el análisis establece que la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave en la población afecta al 41.3 % en la actualidad.

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Frente a los datos de 2014-2016, la proporción representa una disminución del 12.9 %, sin embargo, se traduce en alrededor de 4.7 millones de personas, convirtiendo a República Dominicana en el quinto país latinoamericano con mayor prevalencia de inseguridad alimentaria moderada o grave.

La FAO también establece en su informe que de este grupo, el 16,4 %, aproximadamente 1.9 millones de habitantes, sufren inseguridad alimentaria grave. Aunque el problema constituye un flagelo de gran impacto, ha mejorado un 7.9 % en una década.

Para el organismo internacional se define la "inseguridad alimentaria grave" como el nivel de gravedad de la inseguridad alimentaria en el que es probable que las personas se hayan quedado sin alimentos, hayan pasado hambre y, en el caso más extremo, hayan estado días sin comer, poniendo en grave riesgo su salud y bienestar.

Aumento de la obesidad y costo de la dieta saludable

La investigación global presenta dos realidades preocupantes que están estrechamente relacionadas: el aumento de la obesidad en adultos y del costo de una dieta saludable.

Para 2012, la prevalencia de obesidad en las personas de más de 18 años en República Dominicana alcanzaba 22.4 %, pero a 2024 era del 30.8 %. Es decir, que uno de cada tres dominicanos padece de obesidad.

Asimismo, la FAO indica que en 2017, el costo diario por persona era de 3.39 dólares diarios, subiendo a 5,60 dólares para 2025. A pesar del aumento del costo, la proporción de la población que no puede permitirse una dieta saludable ha disminuido del 25.4 % en 2021 al 16.2 % en 2025.

Por otro lado, la prevalencia de anemia en mujeres de 15 a 49 años aumentó ligeramente, situándose en el 22.4 % en 2023 frente al 19.2 % registrado en 2012.

Avances en desnutrición infantil y lactancia

Los datos establecen una mejora en el retraso del crecimiento (stunting) en niños menores de 5 años, que bajó del 8 % en 2012 al 5.6 % en 2024. En este lapso, el sobrepeso infantil se mantuvo estable en torno al 7,5 %.

La prevalencia de lactancia materna exclusiva en lactantes menores de 6 meses casi se duplicó, pasando del 8 % en 2012 al 15.8 % en 2024.