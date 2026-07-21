Gobernadora de Ocoa pide concluir investigación por siembras de marihuana en la provincia

La gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Oliva Castillo, habla durante un acto en la provincia. ( FUENTE EXTERNA )

La gobernadora de San José de Ocoa, Josefa Oliva Castillo, reafirmó este martes un llamado a las autoridades para que concluyan la investigación sobre los responsables de las plantaciones de marihuana desmanteladas en las lomas de esa provincia, donde en los últimos meses han sido decomisadas más de 15,000 plantas.

La representante del Poder Ejecutivo aseguró que mantiene la posición expresada previamente en un comunicado oficial de la Gobernación, en el que manifestó su confianza en el trabajo de los organismos de seguridad y del Ministerio Público para identificar y someter a la justicia a todos los responsables.

"Confiamos plenamente en el trabajo de los organismos de seguridad y del Ministerio Público, quienes tienen la responsabilidad de investigar, perseguir y sancionar a toda persona que infrinja la ley, sin importar quién sea", expresó.

Identificar propietarios de los terrenos

Oliva Castillo sostuvo que ese llamado incluye determinar quiénes son los propietarios de los terrenos donde fueron encontradas las plantaciones y no limitar las investigaciones únicamente a las personas contratadas para trabajar en esos cultivos.

"Las tierras tienen dueños y esos dueños de esos terrenos deben aparecer, no simplemente los trabajadores que laboran allí", enfatizó.

La gobernadora explicó que su pronunciamiento busca respaldar el proceso de investigación y aclaró que algunas interpretaciones sobre sus declaraciones originales surgieron porque muchas personas solo leyeron titulares o fragmentos de la información.

Indicó que la Gobernación continuará insistiendo en que las autoridades competentes esclarezcan completamente el caso y establezcan las responsabilidades correspondientes.

Al mismo tiempo, defendió la imagen de San José de Ocoa como una provincia eminentemente agrícola y destacó el aporte de sus productores a la economía nacional.

Resaltó que desde la Gobernación desarrolla una campaña para promover los principales cultivos de la provincia y visibilizar el trabajo de los hombres y mujeres dedicados a la producción agrícola.

"Ocoa es una provincia hermosa, de gente buena, de hombres y mujeres trabajadores. Vamos a seguir defendiendo nuestra provincia y, sobre todo, pidiendo que la justicia haga su trabajo", afirmó.

Invitó a la población a conocer la realidad productiva de San José de Ocoa, a través de las iniciativas que impulsa la Gobernación y reiteró que continuará dando seguimiento al proceso hasta que las investigaciones sean concluidas.