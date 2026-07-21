La Dirección General de Migración (DGM) informó que abrió una investigación contra dos de sus agentes por el traslado inadecuado de un ciudadano haitiano en condición migratoria irregular a bordo de una motocicleta, en un hecho ocurrido en la provincia San Juan y que se difundió ampliamente a través de las redes sociales.

Según explicó la institución, una investigación preliminar determinó que los agentes respondían a una solicitud de asistencia realizada por la tienda Plaza Líbano, donde el extranjero habría sido sorprendido mientras presuntamente sustraía mercancías.

Dice opuso resistencia

La DGM indicó que, al momento del arresto, el hombre opuso resistencia y adoptó una actitud violenta, por lo que fue reducido por los agentes. De acuerdo con la versión oficial, durante el trayecto hacia el centro de detención el detenido realizó movimientos bruscos con la intención de hacer perder el control de la motocicleta, razón por la que los agentes decidieron colocarlo entre ambos para inmovilizarlo.

Te puede interesar Dirección General de Migración deporta más de 34 mil haitianos en junio

No obstante, la institución subrayó que esa actuación no se ajustó a los protocolos establecidos. Por esa razón, los dos agentes fueron citados por la Dirección de Inteligencia Migratoria para determinar por qué no solicitaron apoyo adicional, como disponen las normas cuando un detenido presenta resistencia y representa un riesgo para la seguridad de los agentes y de terceros.

El encargado del Departamento de Interdicción Migratoria en San Juan corroboró la versión ofrecida por los agentes involucrados, según la DGM.

Aun así, la Dirección General de Migración enfatizó que el procedimiento empleado es injustificable y reiteró que los protocolos institucionales establecen que toda interdicción migratoria debe ejecutarse con estricto apego a la Constitución, las leyes de la República, el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas, así como mediante un uso racional y proporcional de la fuerza.