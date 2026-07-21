Rescatan a siete colombianas víctimas de presunta red de trata de personas

Las mujeres se encontraban retenidas contra su voluntad. ( FUENTE EXTERNA )

Siete colombianas fueron rescatadas de una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual durante un operativo realizado por agentes de la Policía Nacional y el Ministerio Público (MP).

A través de un comunicado de prensa, el cuerpo del orden informó este martes que la intervención fue ejecutada por el Departamento de Investigación de Trata y Tráfico de Personas, luego de recibir una llamada de auxilio vía la central de radio de la institución, en la que se alertaba que varias mujeres se encontraban retenidas contra su voluntad.

Según explicó la Policía, al llegar al lugar los agentes confirmaron la situación y procedieron al rescate de las víctimas.

Bajo prisión

Durante el operativo fue arrestado Luis Edgar Rossis Júpiter, quien habría intentado escapar al notar la presencia policial. Además, las autoridades ocuparon teléfonos celulares, documentos de viaje, presuntas sustancias narcóticas y un vehículo que habría sido utilizado para el traslado de las víctimas.

De acuerdo con las entrevistas preliminares, las ciudadanas colombianas fueron captadas en su país bajo falsas promesas y, una vez en República Dominicana eran obligadas a saldar una supuesta deuda de hasta 4,000 dólares mediante explotación sexual.

Las víctimas fueron puestas bajo protección para recibir asistencia integral, mientras el detenido será puesto a disposición del Ministerio Público.

La Policía Nacional indicó que, junto al órgano persecutor, continuarán las investigaciones para identificar, localizar y capturar a los demás integrantes de la presunta organización criminal.