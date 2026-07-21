Un mes después, sigue la pesquisa de marihuana decomisada en Ocoa

Las autoridades han realizaron varios operativos en San José de Ocoa. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

A un mes del decomiso de 15,437 plantas de marihuana en San José de Ocoa, ocupadas durante varios operativos realizados en zonas montañosas de la provincia, las autoridades aún no concluyen la investigación para identificar a los responsables del cultivo ilegal.

Una fuente vinculada al Ministerio Público informó a Diario Libre que las pesquisas continúan en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD). Hasta el momento, más de diez personas, entre dominicanos y haitianos, han sido interrogadas como parte de la investigación, que permanece abierta.

La incautación

El decomiso fue dado a conocer el 21 de junio, cuando las autoridades informaron el hallazgo de las plantaciones, consideradas entre las mayores incautaciones de marihuana registradas en el país.

Desde entonces, el órgano acusador y la DNCD profundizan las investigaciones para establecer quiénes son los propietarios de los terrenos donde fueron encontradas las plantaciones y determinar las responsabilidades penales.

Posteriormente, el 9 de julio, la DNCD informó sobre el hallazgo de otras 45 plantas de marihuana en la comunidad Los Limoncillos, también en San José de Ocoa. Durante ese operativo fueron arrestados un dominicano y dos haitianos.

Sin embargo, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa ordenó la libertad pura y simple de los tres imputados, Guillermo Amauris Casado Custodio, Jhonson Pie y Yorki Iso (Yoryi Isi), al rechazar la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público. El tribunal concluyó que el procedimiento realizado por las autoridades vulneró garantías constitucionales, según explicó Arsenio Jiménez, abogado de los acusados.

Reacciones

El senador por San José de Ocoa, Aneudy Ortiz, pidió ayer a las autoridades identificar a los propietarios de los terrenos, mientras la gobernadora defendió la imagen de la demarcación.