Más de la mitad de Verón-Punta Cana quedará protegida

El distrito municipal ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El 55 % del territorio del distrito municipal Turístico Verón-Punta Cana quedará bajo un régimen especial de protección, como parte del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT), una medida con la que el Gobierno busca controlar el crecimiento urbano, preservar los recursos naturales y garantizar un desarrollo sostenible del principal polo turístico del país.

El instrumento de planificación, presentado la semana pasada, establece que de los 484.44 kilómetros cuadrados que conforman el distrito, cerca de 265 kilómetros cuadrados estarán sujetos a medidas especiales de desarrollo destinadas a proteger áreas agropecuarias, forestales, ambientales, costero-marinas, mineras y de servicios especiales. Mientras tanto, el 30 % del territorio será clasificado como suelo urbano y el 15 % como suelo urbanizable para futuras expansiones.

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La decisión responde al acelerado crecimiento experimentado por Verón-Punta Cana durante los últimos años.

El diagnóstico del POT reconoce que la expansión urbana, impulsada principalmente por el desarrollo turístico, ha provocado la proliferación de lotificaciones dispersas fuera de la trama urbana consolidada y una creciente presión sobre los recursos agropecuarios, forestales, hídricos y de conservación.

Las cifras incluidas en el documento reflejan esa transformación. La población pasó de 43,982 habitantes en 2010 a 138,919 en 2022, un incremento de 215.9 %, mientras que para el año 2035 se proyecta que alcance 241,767 habitantes, lo que representa un crecimiento adicional del 74 %.

Conflictos actuales

Como parte de las medidas de protección, el plan identifica conflictos que afectan actualmente al territorio, entre ellos la ocupación de áreas protegidas como Hoyo Claro y su zona de amortiguamiento, asentamientos dentro de concesiones mineras, construcciones sobre zonas de recarga hídrica y la presión del desarrollo turístico sobre zonas de manglares y humedales.

Asimismo, señala que 12.38 kilómetros cuadrados de áreas protegidas presentan ocupaciones incompatibles y ocho kilómetros cuadrados de suelo agrícola han sido destinados a usos residenciales, comerciales, turísticos y mineros.

El POT también incorpora regulaciones para orientar el desarrollo urbano. Establece parámetros sobre densidad, altura de edificaciones y ocupación del suelo en las siete Unidades de Ordenamiento Territorial, además de garantizar que las playas mantengan su carácter de uso público, prohibiendo cerramientos u obstáculos que limiten el acceso de la población al litoral.

Aunque la presentación del Plan de Ordenamiento Territorial indica que contempla 17 acciones estratégicas, distribuidas en cuatro planes, siete programas y seis proyectos, el documento ejecutivo no detalla cuáles serán esas iniciativas ni las obras específicas que se ejecutarán, información que se espera sea incluida en su versión técnica completa.

¿Qué plantea sobre movilidad? En materia de movilidad, el documento promueve un modelo basado en el desplazamiento peatonal, el uso de bicicletas, el transporte público y el desarrollo de ciudades más compactas, acompañado por una nueva jerarquía vial que incorpora ciclovías y corredores peatonales. También identifica como zonas críticas por riesgo de inundación a Uvero Alto, Bávaro, Cabeza de Toro y El Cortecito, donde plantea incorporar medidas de adaptación al cambio climático.