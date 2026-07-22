Arrestan a un hombre que era buscado por homicidio desde el 2021

Camioneta y arma de fuego presuntamente utilizada por el acusado durante operativo policial. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó la noche de este miércoles que arrestó a un hombre que era buscado mediante una orden de arresto por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2021.

La institución identificado al detenido como Osvaldo Alexander Mojica Brito, alias "Bebé", quien resultó herido de bala en una pierna durante el operativo realizado por miembros del Departamento Operativo II de la Unidad Central de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucapre).

Asimismo, explicó que la captura se produjo en el sector Alma Rosa, Santo Domingo Este, luego de un proceso de inteligencia, vigilancia y seguimiento a una camioneta Isuzu D-Max, conducida por el detenido.

Durante la intervención, el imputado presuntamente comenzó a disparar contra los agentes, quienes, según el informe, repelieron la agresión.

El detenido recibe atenciones médicas bajo custodia policial en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras y, una vez sea dado de alta, será puesto a disposición del Ministerio Público para su sometimiento a la justicia.

Sobre el expediente

Osvaldo Mojica era buscado mediante la orden de arresto No. 973-2021-ESME-01766, por su presunta responsabilidad en violación de los artículos 295 sobre homicidio y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como de los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

La Policía no informó dónde fue el homicidio por el que se acusa

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La Policía informó que al detenido le fue ocupada una pistola Glock, calibre 9 milímetros, ocupada posteriormente con un cargador y 12 cápsulas.

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