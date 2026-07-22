Migración reforzará con reconocimiento facial los controles en la frontera de Dajabón

El director de la Dirección General de Migración, Luis Rafael Lee Ballester, durante el anuncio de la toma de datos biométricos. ( DIARIO LIBRE/ JAVIER GENAO )

El director de la Dirección General de Migración (DGM), Luis Rafael Lee Ballester, anunció que ampliará el uso de la biometría y el reconocimiento facial en el paso fronterizo de Dajabón, como parte de un proyecto dirigido a modernizar los controles migratorios y reforzar la seguridad en los mercados binacionales.

Durante una visita a esta provincia, el director de la institución explicó que ya fue instalado un contenedor que permitirá habilitar nuevas estaciones de registro biométrico.

Actualmente, técnicos trabajan en las conexiones necesarias para poner en funcionamiento esos equipos.

El funcionario indicó que también se preparan los términos de referencia para licitar un sistema de videovigilancia con cámaras de reconocimiento facial. Las imágenes de las personas que intenten ingresar a los mercados fronterizos serán comparadas con la base de datos biométrica de Migración.

De acuerdo con sus declaraciones, quienes tengan antecedentes de deportación o aparezcan en las listas de restricción manejadas por la institución no podrán acceder a estos espacios comerciales.

La medida impactará directamente el movimiento de miles de dominicanos y haitianos que participan en las actividades comerciales de la frontera, especialmente en Dajabón, uno de los puntos de mayor flujo migratorio y económico entre ambos países.

Dajabón, entre los centros más activos

El director de Migración afirmó que el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón es uno de los más activos del país, debido a la cantidad de extranjeros que son trasladados y repatriados hacia Haití a través de este cruce fronterizo.

Señaló que el objetivo es combinar controles más rigurosos con procesos más ágiles, evitando largas esperas y reduciendo el contacto directo de los viajeros con los inspectores cuando no existan alertas judiciales o migratorias.

El proyecto también contempla modernizar los procedimientos en los aeropuertos, puertos y pasos fronterizos formales de Pedernales, Jimaní, Elías Piña y Dajabón.

"Buscamos que la entrada y salida de turistas y viajeros sea una experiencia más agradable, rápida y efectiva", explicó el funcionario.

Entre las herramientas previstas figura la automatización de los formularios de entrada y salida, así como equipos capaces de validar la identidad de los pasajeros mediante datos biométricos y reconocimiento facial.

Comisión de Emiratos Árabes Unidos

Durante el recorrido, el titular de Migración estuvo acompañado por una comisión procedente de los Emiratos Árabes Unidos, cuyos integrantes realizaron un levantamiento técnico para evaluar posibles mejoras en el sistema de control migratorio dominicano.

La iniciativa forma parte de los planes del Gobierno para fortalecer el uso de la tecnología en las instituciones públicas y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones relacionadas con la seguridad nacional.

Investigaciones contra agentes

Ballester aseguró, además, que la DGM mantiene bajo supervisión las actuaciones de su personal y que abre investigaciones cuando recibe denuncias sobre posibles irregularidades.

Explicó que las pesquisas son realizadas por las áreas de inteligencia, control migratorio, asuntos internos, investigaciones y contrainteligencia.

Advirtió que serán sancionados los empleados que se aparten de las normas éticas, morales y disciplinarias establecidas por la institución.

Las denuncias, agregó, pueden presentarse mediante el Sistema 311 y otros mecanismos habilitados por el Gobierno.

Migración afirmó que mantiene operativos permanentes en todas las provincias del país para localizar y repatriar a extranjeros que se encuentren en condición migratoria irregular, mientras avanza hacia un modelo de vigilancia fronteriza cada vez más apoyado en la tecnología.