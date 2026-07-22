Un incendio registrado la tarde de este miércoles en el supermercado Olé, ubicado en la avenida Jacobo Majluta, en el municipio Santo Domingo Norte, fue sofocado en la noche por unidades del Cuerpo de Bomberos, sin que hasta el momento se reporten personas heridas o afectadas.

De acuerdo con informaciones preliminares, el fuego se inició alrededor de las 5:30 de la tarde en un salón de belleza que opera dentro del establecimiento comercial.

Al lugar acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, agentes de la Policía Nacional y una ambulancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

De acuerdo a informaciones la encargada de mercadeo y comunicaciones de Olé, Joeli Suriel, el incendio fue sofocado casi de inmediato, y los bomberos estaban en un proceso de extraer el humo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/whatsapp-image-2026-07-22-at-85839-pm-3635936d.jpeg El trabajo de los bomberos se extendió por varias horas. (DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO DOMINICI.)

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio.

El área permanece acordonada para impedir el acceso de personas, mientras los bomberos concluyen con el proceso de extracción del humo del establecimiento.

Digessett viabiliza el tránsito

Agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) se mantienen en la zona para agilizar el flujo vehicular en los alrededores del establecimiento, donde se registró congestión debido al incidente.

Las autoridades indicaron que ofrecerán más detalles una vez concluyan las investigaciones sobre el origen del incendio