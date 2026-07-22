Incendio afecta instalaciones del campamento Comatillo; no se reportan heridos

El Campamento Comatillo aseguró que mantiene contacto permanente con las familias y continuará informando sobre la situación. ( FUENTE EXTERNA )

Un incendio registrado este martes en las instalaciones del Campamento Comatillo, en el municipio de Bayaguana, provocó daños materiales en parte de sus edificaciones, aunque no dejó personas heridas, según informó la organización mediante un comunicado oficial.

La organización aseguró que todos los niños, monitores y miembros del personal se encuentran en buen estado de salud y fuera de peligro.

"No hubo heridos, no hubo pérdidas humanas. Gracias a Dios, todos están sanos y salvos", señala el comunicado.

Comatillo informó que actualmente evalúa los daños ocasionados por el incendio y que ha activado las medidas necesarias para atender la situación.

El departamento de Bomberos de Monte Plata confirmó a Diario Libre el incendio, el cual se produjo en horas de la mañana y que, afortunadamente, no hubo pérdidas humanas ni heridos. Indicaron que investigan las causas del incendio.

En el mensaje colgado en el perfil oficial de Instagram, el Campamento Comatillo envió palabras de tranquilidad a las familias de los menores que participan en el campamento, indicando que los niños permanecen protegidos, supervisados y en buen estado.

"Estamos en contacto permanente con todos y cada uno de ellos. Pueden estar tranquilos", expresó la organización.

La entidad destacó que, tras 35 años de trayectoria, lo más importante sigue siendo la seguridad de las personas que forman parte del campamento.

"Lo que nos define no son las paredes, es la gente. Y nuestra gente está bien", agrega el comunicado.

Finalmente, Comatillo indicó que ofrecerá nuevas actualizaciones a medida que disponga de más información sobre las causas del incendio y la evaluación de los daños materiales.

Sobre el destino

Campamento Comatillo ha sido por décadas un emblemático centro eco-turístico y de aventuras fundado en 1991, ubicado en la comunidad de Comatillo, en el municipio de Bayaguana, provincia Monte Plata.

Es conocido por sus tradicionales campamentos de verano para niños y jóvenes, así como por albergar retiros, convivencias escolares y actividades empresariales de team building.