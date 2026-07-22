Apresan a tres hombres por agresión a una señora y ocasionar daños a su vehículo

La agresión a la mujer quedó captada en video y se viralizó en redes sociales. ( FUENTE EXTERNA )

Tres de los presuntos responsables de la agresión contra una señora y de los daños ocasionados a su vehículo, fueron apresados este miércoles, en un hecho ocurrido en el sector La Ciénaga de Santo Domingo Oeste.

La Policía Nacional informó que la víctima fue perseguida por los agresores mientras transitaba en su vehículo hasta llegar a su lugar de destino, donde fue objeto de agresiones verbales y del lanzamiento de piedras que provocaron daños al automóvil.

El hecho captado en video y viralizado en redes sociales muestran que, mientras uno de los implicados cometía la agresión, los demás permanecían en el lugar respaldando y facilitando su accionar.

Los tres detenidos

Los detenidos son Óscar David Reyes Jiménez (a) "Davicito", de 36 años, señalado como el principal agresor; Christian Yoel Piña Félix (a) "Joel", de 29 años, y Elvis Adonis Ferrera Alcántara (a) "Adonis", arrestados durante operativos realizados por agentes de Investigación en Los Alcarrizos.

Como parte del proceso investigativo, "Davicito" admitió haber ocasionado los daños al vehículo de la víctima, alegando que el incidente se originó tras un conflicto de tránsito.

Acciones policiales

Asimismo, las verificaciones policiales establecieron que Christian Yoel Piña Félix (a) "Joel" figura como reconocido delincuente y prófugo en el Sistema Policial de Consulta Criminal (SPCC).

Durante el operativo también fue retenida la motocicleta que aparece en el video difundido en redes sociales, presuntamente utilizada por los implicados para perseguir a la víctima y cometer el hecho.

Los tres detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público, mientras la Policía Nacional profundiza las investigaciones para determinar si existen otros involucrados y garantizar que todos los responsables respondan ante la justicia.