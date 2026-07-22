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Alto costo de la vida
Alto costo de la vida

VIDEO | En Moca se movilizan contra el alto costo de la vida y la elevada facturación eléctrica

En la jornada participaron moradores de los sectores Viejo Puerto Rico, La Española, Villa Bartola y otras comunidades

  • Edward Fernández - Twitter
  • Edward Fernández - Facebook

Residentes de varios sectores de Moca marcharon anoche, martes, por distintas calles de ese municipio de la provincia Espaillat para expresar su rechazo al alto costo de la vida, exigir una rebaja en la tarifa eléctrica y reclamar soluciones a otras problemáticas que, según afirman, afectan su calidad de vida.

A la jornada se sumaron moradores de los sectores Viejo Puerto Rico, La Española, Villa Bartola y otras comunidades.

Los manifestantes recorrieron las principales vías portando pancartas con mensajes de protesta y cargando calderos como símbolo de las dificultades económicas que enfrentan.

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Aseguraron que sus ingresos ya no les permiten cubrir el costo de los productos de la canasta básica ni pagar las elevadas facturas del servicio eléctrico.

Indicaron que en los últimos meses han experimentado incrementos en el precio de alimentos esenciales, como el pollo y el arroz, situación que, aseguran, ha agravado la carga económica sobre las familias.

  • El activista Juan Comprés llamó a las autoridades a atender las demandas de las comunidades.

Asimismo,  pide implementar medidas concretas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

Otra demanda 

Durante la actividad, los participantes también manifestaron su preocupación por los presuntos abusos cometidos por miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Solicitaron que se respeten los derechos de los ciudadanos durante los operativos.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.