Estos son los cambios en el tránsito por la inauguración de los Juegos Centroamericanos

Es la tercera vez que la República Dominicana es sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los conductores que transiten este viernes por el Distrito Nacional deberán tomar previsiones, debido a los cambios temporales en la circulación vehicular que implementará la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) con motivo de la inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

La ceremonia de apertura se celebrará a las 8:00 de la noche en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, por lo que las restricciones de tránsito comenzarán varias horas antes para facilitar el acceso de atletas, delegaciones y asistentes.

A partir de las 3:00 de la tarde, la avenida Ortega y Gasset, en el tramo comprendido entre las avenidas Gustavo Mejía Ricart y John F. Kennedy, operará de manera temporal en un solo sentido de circulación, de sur a norte.

La Digesett compartió un video explicando los cambios en las vías.

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Además, la Digesett habilitará de forma excepcional dos giros a la izquierda en la avenida John F. Kennedy:

Desde la Kennedy (este) hacia la Máximo Gómez (sur) .

hacia la . Desde la Kennedy (oeste) hacia la Máximo Gómez (norte).

La inauguración de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe reunirá a miles de espectadores y delegaciones de la región, por lo que se espera un incremento significativo del flujo vehicular en las principales vías de acceso al complejo deportivo. Es la tercera vez que se celebran en el país.

Las autoridades recomendaron a los conductores planificar sus desplazamientos con suficiente antelación, utilizar rutas alternas cuando sea posible y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito desplegados en los alrededores del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.