Una presunta banda dedicada a la falsificación de documentos fue desmantelada este jueves durante varios allanamientos realizados en Santiago, donde fueron detenidas cinco personas.

De acuerdo con la vocera de la institución en Santiago, Fiordaliza Popa Arias, las intervenciones fueron ejecutadas por agentes de la Policía Preventiva y la unidad SWAT, en coordinación con representantes del Ministerio Público, en los sectores Francisco del Rosario Sánchez y Hato del Yaque.

Durante los operativos, las autoridades ocuparon licencias de conducir de diferentes países, presuntamente falsificadas, así como cientos de moldes para la elaboración de carnés y tarjetas de estudiantes.

Equipos incautados

Además se incautaron de equipos que presuntamente eran utilizados para la confección de esos documentos, entre ellos un CPU, tres monitores, una impresora, tres teclados, cinco mouse, 11 teléfonos celulares, decenas de chips de distintas compañías telefónicas y dos routers.

Asimismo, fue incautada un arma de fogueo sin documentación, con 16 cápsulas.

Las autoridades no han revelado las identidades de las personas arrestadas.

Investigación en curso

Adelantaron que uno de los sospechosos es investigado por su presunta participación en la falsificación de documentos, específicamente de carnés.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.