Inapa inicia segunda etapa acueducto múltiple Sabana Iglesia

Acto del inició de la segunda etapa de acueducto múltiple Sana Iglesia, en la provincia Santiago, encabezada por el director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud (c). ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) informó este jueves que inició la segunda etapa de acueducto múltiple Sana Iglesia, en la provincia Santiago, para dar respuesta a una demanda de los comunitarios.

De acuerdo a una nota de prensa, el proyecto cuenta con una inversión aproximada de 913,578,413.59 millones de pesos, y beneficiará a unas 28,590 personas.

El director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, destacó que la institución está enfocada en proveer agua potable en cantidad, calidad y presión, a cada hogar del municipio.

El funcionario dijo que durante la presente gestión de gobierno han colocado 1.6 kilómetros de tuberías por día, es decir, más de 3 mil kilómetros, "y tenemos unos dos mil más contratados".

Conforme a la nota, la obra aprovechará la cercanía de la presa de Bao para garantizar un servicio eficiente a los habitantes de Sabana Iglesia zona urbana, Boca de Bao, El Hoyo del Cercado, La Barranca, La Furnia, La Galeta, Ranchos de Babosico Abajo, Ranchos de Babosico Arriba, Palo Amarillo, La Joya (Rincón), Terrero, Zalaya, La Zanja, El Flaire, y Las Mesetas.

Detalles del proyecto

El proyecto contempla la obra de toma con empalme a línea de impulsión en acero, colocación de línea de aducción, construcción de planta potabilizadora de filtración rápida con aireador y capacidad de 100 litros por segundos, según la entidad.

También incluye la construcción de estación de bombeo con cisterna de 400 metros cúbicos con equipamiento de ocho electrobombas de 60, 75 y 100 caballos de fuerza, depósito regulador circular con capacidad de 2,000 metros cúbicos, colocación de línea de impulsión, instalación de línea matriz y redes de distribución en Sabana Iglesia y la colocación de 4,500 acometidas.

"Esta ampliación complementará la primera etapa del proyecto Sabana Iglesia- Baitoa, que ya fue ejecutado", refiere la nota.

Supervisión del proyecto

Al finalizar el acto, Arnaud procedió con la juramentación formal de la comisión de veeduría integrada por la gobernadora de la provincia, la alcaldesa, regidores, presidentes de juntas de vecinos, y líderes religiosos, quienes mantendrán informada a la comunidad del correcto desarrollo de la obra.