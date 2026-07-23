Operativo de Migración en Verón deja un haitiano muerto y un oficial herido

Fotografía de archivo de miembros de la Dirección General de Migración (DGM) durante un operativo de interdicción contra haitianos indocumentados. ( DIARIO LIBRE/ ARCHIVO )

Un ciudadano haitiano murió y un teniente coronel resultó herido durante un operativo de interdicción migratoria realizado la madrugada de este miércoles en el sector Villa Playwood, del distrito municipal Verón, provincia La Altagracia.

La Dirección General de Migración (DGM) informó, mediante una nota de prensa, que alrededor de las 4:00 de la madrugada del miércoles cuando una patrulla realizaba labores de interdicción migratoria y el extranjero presuntamente se abalanzó sobre los agentes y atacó con un machete al oficial al mando.

Aunque la institución no detalló los nombres de las víctimas, indicó que el teniente coronel sufrió heridas en un brazo y en la mano izquierda al intentar protegerse de un golpe dirigido a la cabeza.

Según la DGM, el oficial utilizó posteriormente su arma de reglamento, supuestamente en legítima defensa, y realizó dos disparos que hirieron al agresor.

Tras el incidente, los involucrados fueron trasladados a un centro de salud, donde posteriormente falleció el haitiano.

Acciones oficiales

La DGM explicó que el oficial fue sometido a una intervención quirúrgica para tratar las lesiones sufridas durante el ataque y permanece bajo atención médica.

La institución también informó que el agente actuante fue puesto a disposición del Ministerio Público para establecer las circunstancias exactas del hecho.

Asimismo, señaló que el personal de la entidad está instruido para emplear la fuerza únicamente cuando resulte estrictamente necesario, de manera racional, proporcional y en respuesta a situaciones que comprometan la integridad física de los agentes o de terceros.

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