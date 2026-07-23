La acera se convirtió en barrio: el asentamiento que creció por más de 40 años en el ensanche La Fe

Viviendas construidas ilegalmente sobre las aceras en el ensanche La Fe. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

Desde hace al menos cuatro décadas, un grupo de personas ocupa una hilera de casuchas construidas sobre la acera de la calle Horacio Blanco Fombona, en el ensanche La Fe, una ocupación que persiste pese a tratarse de un espacio público.

Las viviendas están ubicadas entre las calles Alexander Fleming y Las Palmas. Son pequeñas estructuras de madera y zinc donde algunas familias residen y otras personas operan negocios como colmados y talleres de reparación de vehículos.

Con el paso de los años, las construcciones se han mantenido sin que las autoridades intervengan para recuperar el espacio público o hacer cumplir la normativa.

"Hay personas que compraron sus viviendas y otras que simplemente invadieron los terrenos", comentó doña Dolores, quien reside desde hace más de 10 años en una de las casitas junto a su hijo José. Para obtener ingresos, utiliza una nevera y vende agua y jugos.

Las viviendas se encuentran junto a dos terrenos pertenecientes a los ministerios de Obras Públicas y de Agricultura.

Nelson Santana, propietario de un taller en el lugar, estableció su negocio allí en 2001. Aseguró que durante el gobierno de Danilo Medina les prometieron reubicarlos, aunque nunca les informaron dónde.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/taller-1bf63e9b.jpg Taller que se encuentra operando en las aceras de la calle Horacio Blanco Fombona, en el ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/taller3-55711ca2.jpg Taller que se encuentra operando en las aceras de la calle Horacio Blanco Fombona, en el ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/taller2-16e45c31.jpg Taller que se encuentra operando en las aceras de la calle Horacio Blanco Fombona, en el ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/colmado2-8c5e7ee0.jpg Colmado que se encuentra operando en las aceras de la calle Horacio Blanco Fombona, en el ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/colmado-7dca9b7a.jpg Colmado que se encuentra operando en las aceras de la calle Horacio Blanco Fombona, en el ensanche La Fe. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

"Cuando llegué aquí en el 2001 ya había otras personas residiendo, lo que indica que la ocupación de esta acera tiene una larga data de aproximadamente 30 años", expresó Santana.

Viviendas improvisadas

Las casuchas son reducidas y calurosas. En algunas, un pequeño muro separa la cocina de la sala y una cortina divide el área donde se encuentra la única cama en la que duerme toda la familia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/casa2-4464d4ba.jpg Una de las casas del "barrio" construido ilegalmente (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/casa5-003cf7a2.jpg Una de las casas del "barrio" construido ilegalmente (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/casa3-5ecfe9d6.jpg Una de las casas del "barrio" construido ilegalmente (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/casa6-08ee8f57.jpg Una de las casas del "barrio" construido ilegalmente (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/casa-8dfe682a.jpg Una de las casas del "barrio" construido ilegalmente (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/casa4-7ca33527.jpg Una de las casas del "barrio" construido ilegalmente (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

En uno de los colmados, los productos ocupan la parte frontal del local, mientras que detrás funcionan simultáneamente el dormitorio y el baño, separados apenas por un muro, en un espacio donde difícilmente cabe más de una persona adulta.

Ayuntamiento hará un levantamiento

A pesar de que llevan décadas ubicados aquí, el Ayuntamiento del Distrito Nacional (ADN) informó ahora a Diario Libre que realizará un levantamiento, a través de la Dirección de Defensoría y Uso de Espacios Públicos, para determinar cómo proceder en este caso, aunque no precisó cuándo iniciará el proceso.

Desde el Ministerio de Agricultura indicaron que han intentado, sin éxito, gestionar con el Gobierno central la reubicación de las personas que ocupan el lugar.

"El Departamento de Planificación [del Ministerio] está haciendo un levantamiento con esas personas y les hemos solicitado la información exacta, pero aún no tenemos respuesta. Lo que sí puedo decirle es que Planificación está realizando un levantamiento para determinar qué va a pasar con esas viviendas", informaron desde la institución.