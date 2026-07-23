EE. UU. anuncia sanciones contra presunto jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación

Juan Carlos Valencia, también conocido como "Pelón o "El 03". ( FUENTE EXTERNA )

Con doble nacionalidad mexicana y estadounidense, Juan Carlos Valencia, también conocido como "Pelón o "El 03", ascendió a la jefatura del CJGN tras la muerte de su padrastro, El Mencho, durante un operativo militar en México en febrero, indicó el Departamento del Tesoro en un comunicado.

Los servicios de inteligencia estadounidenses aumentaron hace dos semanas la recompensa por su captura a cinco millones de dólares.

El Centro Nacional de Contraterrorismo estadounidense actualizó en junio su ficha sobre el CJGN, que a su juicio cuenta con entre 15.000 y 20.000 miembros, distribuidos básicamente en el centro del país.

Sanciones impuestas por la OFAC

El CJGN, uno de los mayores y más violentos grupos criminales de México, es considerado una organización "narcoterrorista" según la nueva designación creada por el gobierno de Donald Trump.

Las sanciones afectan a empresas del sector energético, como Petrocoda, vinculada presuntamente a "El Jardinero", considerado uno de los lugartenientes de "El 03", tiendas de alimentos o licorerías, tequilerías como "El Origen del Tequila" o empresas textiles o del sector de construcción.

La lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que pertenece al Departamento del Tesoro, también incluye empresas de otro presunto capo del cártel, Gerardo Botello Rozález, alias "El Cachas".

Dos hermanos gemelos, Marcial Apolinar Díaz y Pedro Marcial Díaz, son acusados de liderar redes de exportación de cocaína, y por ello también sometidos a sanciones, así como sicarios involucrados en actos violentos en el norte de Jalisco o del estado de Zacatecas.

Impacto del narcotráfico

"En su calidad de uno de los cárteles de droga más grandes del mundo, el CJNG necesita una sólida red de financistas, corredores de dinero y profesionales del lavado de activos para gestionar, procesar y devolver los fondos ilícitos", añadió el comunicado.

Por ello, la OFAC sanciona a ocho individuos que presuntamente recolectan el dinero en Estados Unidos en metálico para transferirlo a México, así como a familiares y empresas encargadas de lavar ese dinero.

Entrar en la lista de sancionados de la OFAC significa que esos individuos o empresas no pueden tener bienes en Estados Unidos, ni acceder a servicios financieros o económicos en dicho país

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/23/carteldebusquedadejuancarlosvalenciagonzalez5millones-bef40ccc.png Recompensa de cinco millones de dólares por la captura deJuan Carlos Valencia, también conocido como Pelón o El 03, quien ascendió a la jefatura del CJGN tras la muerte de su padastro, El Mencho. (FUENTE EXTERNA)