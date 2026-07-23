Atención empleados públicos: este viernes trabajarán hasta la 1:00 de la tarde

Empleados durante su jornada laboral. ( FUENTE EXTERNA )

Las instituciones del sector público ubicadas en el Gran Santo Domingo trabajarán hasta la 1:00 de la tarde este viernes 24 de julio, con motivo de la inauguración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La disposición fue emitida por el Ministerio de Administración Pública (MAP), mediante la Circular núm. 0022855, firmada por el ministro Sigmund Freund.

Según el documento, la reducción de la jornada laboral busca contribuir a la movilidad y facilitar la circulación vehicular durante la ceremonia inaugural del evento deportivo, que reunirá a delegaciones de distintos países de la región.

Mediante una nota de prensa, la insititución indicó que la medida está dirigida a ministros, directores generales, administradores, titulares de entidades descentralizadas y demás organismos del sector público con sede en el Gran Santo Domingo.

Servicios esenciales

El Ministerio de Administración Pública precisó que la disposición aplica exclusivamente a las instituciones públicas.

Asimismo, indicó que los titulares de los órganos, entes y empresas públicas podrán establecer horarios especiales cuando la naturaleza de los servicios así lo requiera, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios esenciales a la ciudadanía.