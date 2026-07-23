×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Temblor de tierra
Temblor de tierra

Se siente temblor de tierra en el país

Tuvo su epicentro a 59 kilómetros de Aguadilla, Puerto Rico

    Expandir imagen
    Se siente temblor de tierra en el país
    La información fue confirmada por el Centro Nacional de Sismología de la UASD. (FUENTE EXTERNA)

    Un temblor de tierra de magnitud aproximada de 5.0 se registró la noche de este jueves en el canal de la Mona y fue sentido en el Gran Santo Domingo y otras localidades de República Dominicana, confirmaron fuentes oficiales.

    Tuvo su epicentro a 59 kilómetros de Aguadilla, Puerto Rico.

    • De acuerdo con el técnico del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Carlos Ramírez, el movimiento telúrico tuvo una duración de dos segundos.

    El temblor ocurrió a las 10:42 p.m.

    Usuarios de redes sociales manifestaron que sintieron el temblor desde diversas localidades de República Dominicana.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.