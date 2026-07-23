Se siente temblor de tierra en el país

La información fue confirmada por el Centro Nacional de Sismología de la UASD. ( FUENTE EXTERNA )

Un temblor de tierra de magnitud aproximada de 5.0 se registró la noche de este jueves en el canal de la Mona y fue sentido en el Gran Santo Domingo y otras localidades de República Dominicana, confirmaron fuentes oficiales.

Tuvo su epicentro a 59 kilómetros de Aguadilla, Puerto Rico.

De acuerdo con el técnico del Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Carlos Ramírez, el movimiento telúrico tuvo una duración de dos segundos.

El temblor ocurrió a las 10:42 p.m.

Usuarios de redes sociales manifestaron que sintieron el temblor desde diversas localidades de República Dominicana.