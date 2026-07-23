Al menos nueve personas sufrieron laceraciones y contusiones luego de que un autobús de la empresa Caribe Tours se incendiara la tarde de este jueves en la carretera La Vega-Jarabacoa, a la altura del complejo Ercilia Pepín.

Los lesionados fueron asistidos por unidades médicas del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Según lo informado, las lesiones sufridas por los afectados, cuyas identidades no han sido reveladas por las autoridades, no son de gravedad.

El informe del cuerpo de Bomberos de Buena Vista, a cargo del evento, establece que los ocupantes del medio de transporte lograron evacuar el vehículo antes de que las llamas lo consumieran por completo.

El autobús, identificado con la ficha 942, se desplazaba en dirección La Vega-Jarabacoa cuando fue reportado el incendio a las 5:02 de la tarde de hoy.

Tras la alerta, fueron movilizadas varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Buena Vista.

Fuego afectó tendido eléctrico

De acuerdo con las informaciones obtenidas, el incendio también afectó propiedades cercanas y ocasionó daños al tendido eléctrico de la zona.

Las llamas derritieron cables de alta tensión, que cayeron sobre la carretera, generando un riesgo adicional para los organismos de respuesta.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para establecer las causas que originaron el incendio.