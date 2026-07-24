Capturan a tres dominicanos y un canadiense requeridos por la justicia

Agentes de la Dicrim de la Policía Nacional participaron en los arrestos junto a representantes de la Interpol. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este viernes la captura de cuatro personas requeridas por distintos procesos judiciales, entre ellas un ciudadano canadiense solicitado por las autoridades de su país por presunto fraude financiero y tres dominicanos buscados por la justicia por diferentes delitos.

Los arrestos fueron realizados por agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Santo Domingo, adscrita a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), durante varias intervenciones efectuadas en Puerto Plata, el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) y el Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

Ciudadano canadiense detenido

Según una nota de prensa de la institución, en Puerto Plata fue detenido el ciudadano canadiense Nolin Stephane, quien había sido declarado inadmisible por la Dirección General de Migración debido a su permanencia irregular en el país.

La Policía explicó que Stephane era solicitado mediante una orden de arresto emitida por las autoridades de Quebec, Canadá, por los presuntos delitos de fraude bancario o financiero, estafa y falsificación de documentos.

Tras su detención, será entregado a la Dirección General de Migración para iniciar el proceso de deportación, en coordinación con la Interpol Santo Domingo.

Arrestos en aeropuertos

En otra intervención, realizada en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, fue apresado Heison Zabiel García, cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Nueva York.

De acuerdo con la Policía Nacional, el hombre era requerido mediante una orden de arresto por presunta violación al artículo 309-3 del Código Penal Dominicano, que tipifica la violencia intrafamiliar.

En esa misma terminal fue arrestado José Willis Cáceres López, quien pretendía viajar a Madrid, España. El detenido figuraba como prófugo por una orden judicial emitida en la provincia Espaillat por presunta violación al artículo 405 del Código Penal, que sanciona el delito de estafa.

Mientras que en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana fue capturado José Antonio Rodríguez Castillo, quien llegó al país procedente de Cancún, México. Según la institución, era buscado mediante una orden judicial por presunta violación.

Cooperación internacional

La Policía Nacional señaló que estas acciones responden a la coordinación permanente entre la OCN-Interpol Santo Domingo, la Dirección General de Migración y las autoridades nacionales e internacionales para localizar y capturar personas requeridas por la justicia.

La institución afirmó que estos operativos buscan fortalecer la cooperación internacional en materia de seguridad y combatir la impunidad y el crimen transnacional.