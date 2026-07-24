DiDi prevé un aumento en la movilidad hacia comercios y restaurantes por el Día del Padre

Datos de la aplicación DiDi muestran que en 2025 las solicitudes aumentaron para esta fecha especial. ( FUENTE EXTERNA )

El Día de los Padres figura entre las fechas de mayor dinamismo en la movilidad en República Dominicana, impulsada por los encuentros familiares y las salidas para compartir en restaurantes y centros de entretenimiento.

De acuerdo con datos de DiDi, durante la celebración del año pasado algunas de las principales zonas comerciales, gastronómicas y de entretenimiento de Santo Domingo y Santiago registraron incrementos de la demanda de hasta 60 % en las solicitudes de viaje frente al fin de semana anterior.

Ante este comportamiento, DiDi se prepara para acompañar a los dominicanos con distintas soluciones tecnológicas con impacto en movilidad y alternativas de ahorro disponibles en la aplicación durante una de las jornadas de mayor circulación del año.

"Detrás de muchas solicitudes de viaje durante el Día del Padre hay un encuentro familiar, una visita a papá o una oportunidad para compartir con quienes más queremos. Por eso, nuestro objetivo en DiDi es acompañar esos momentos poniendo a disposición soluciones tecnológicas que faciliten la conexión de usuarios, incluso en momentos de alta demanda", afirmó Douglas Quesada, gerente senior de Comunicaciones para DiDi.

Aumento de la demanda

Durante la celebración de esta fecha en 2025 en Santo Domingo, algunos de los mayores incrementos en solicitudes de viaje se concentraron hacia BlueMall Santo Domingo (29 %), Ágora Mall (24 %), Galería 360 (22 %), la estación de buses Caribe Tours (37 %), el Centro de los Héroes (28%) y estaciones del Metro como Concepción Bona (47 %), y la estación María Montez (23 %).

En Santiago, la demanda en solicitudes de viaje a través de la app fue aún más marcada en zonas comerciales y de alto flujo de gente, como los alrededores de Parque Los Chachases (60 %), Expreso Liniero (31 %), El Encanto (36 %), La Rotonda (33 %), Calle 30 de Marzo (25 %), Bella Terra Mall (21 %) y Plaza Barcelona (35 %).

Con el propósito de acompañar la alta demanda en solicitudes de viaje durante esta celebración, DiDi informó en una nota de prensa que pone a disposición de los usuarios pasajeros sus diferentes soluciones de intermediación tecnológica, como DiDi Express, DiDi Pon Tu Precio y DiDi Moto, ofreciendo alternativas tecnológicas que se adaptan a diferentes necesidades de traslado durante este fin de semana.

Asimismo, algunos usuarios pasajeros podrán acceder a descuentos disponibles directamente en la aplicación durante el Día del Padre, especialmente para solicitudes de viaje con punto de destino a plazas comerciales de Santo Domingo y Santiago.

Adicionalmente, la aplicación contará con beneficios para solicitudes de viaje desde o hacia estaciones participantes del Metro de Santo Domingo, con el propósito de facilitar la conexión con el transporte público durante la celebración.