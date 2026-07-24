Por motivo de la celebración de los XXV juegos Centroamericanos y del Caribe, el Gobierno dominicano realizó trabajos de embellecimiento y mejoras de los alrededores de los lugares destinados a las competencias y otros espacios de la ciudad.

Edificios y murales con pinturas nuevas en la calle París, intervención en vías deterioradas y en mal estado en el parque del Este, siembra de árboles y ampliación de aceras en el Centro Olímpico, habilitación de nuevos espacios en el Malecón, son algunas de las renovaciones que se realizaron para el evento deportivo regional.

Los edificios situados en la calle París, justo frente al elevado de la 27 de Febrero, fueron pintados. También se retocaron los murales que engalanan sus fachadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/centroolimpico5-c8eac62d.jpg Los alrededores del Centro Olímpico fueron remozados. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/centroolimpico4-8419dae3.jpg Zonas aldeañas al Centro Olímpico fueron remozadas. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/centroolimpico2-40ca2437.jpg Alrededores del Centro Olímpico fueron remozados. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/centroolimpico3-1f90bd36.jpg Alrededores del Centro Olímpico remozados. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/centroolimpico7-dd169d25.jpg Alrededores del Centro Olímpico remozados. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Los comerciantes de la zona cercana a la avenida Boulevard del Faro, en Santo Domingo Este, también reconocen que las obras representaron una transformación para el entorno. Sin embargo, algunos propietarios reclaman el restablecimiento de los reductores de velocidad que fueron retirados de las inmediaciones de la entrada principal del parque.

Explican que por esa zona transitan personas de avanzada edad que acuden a ejercitarse, y otros usuarios, por lo que consideran peligroso cruzar la vía sin estos dispositivos de control de velocidad.

En la intersección de la avenida San Vicente de Paúl con la calle El Faro, los residentes también recuerdan los problemas con los semáforos, que en varias ocasiones han sido derribados por vehículos y posteriormente reparados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/edificios3-a81b4ef5.jpg Edificios de la calle París fueron embellecidos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/edificios2-4ae767c8.jpg Edificios ubicados en el trayecto del elevado de la 27 de Febrero fueron pintados. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/edificios6-feef9c83.jpg Las autoridades retocaron la pintura y los murales en los edificios de la calle París, que se ven desde el elevado de la avenida 27 de Febrero. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/edificios4-6dd35a07.jpg Edificios de la avenida Duarte embellecido (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/edificios5-377ae08a.jpg Edificios de la calle París fueron pintados. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

Según explicaron, hace aproximadamente un mes fueron arreglados nuevamente como parte de los trabajos realizados en la zona por los Juegos.

En esa misma intersección fueron instaladas cámaras de seguridad modernas en los postes del tendido eléctrico, una de las mejoras que los residentes identifican como parte de la transformación del entorno.

Ciudadanos expresan su parecer

Algunos ciudadanos como Jeremy, quien optó por omitir su apellido, aplauden las obras, pero entienden que el Gobierno debería entregar trabajos así todo el tiempo y no solo por un evento internacional.

"Aún quedan muchas cosas por hacer y por restaurar en muchos otros lugares y no solo en los alrededores de las zonas donde se van a celebrar los juegos", afirmó el joven.

Por su parte Stephanie asegura que las autoridades deben mantener la ciudad bella en todos los momentos, y no solo por el breve tiempo en el cual se van a celebrar los juegos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon5-d7b0a14f.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon4-f82d2c8e.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon2-c048e882.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon6-7531d680.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon7-945c97e5.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon3-34a72506.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/malecon-111d4131.jpg Alrededores del Malecón embellecidas (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

"Se debe mantener la ciudad bonita siempre, porque no es solo para las personas que vienen de otros países a observarla, sino para todos nosotros los dominicanos que somos los que vivimos aquí", explicó la joven.

Mientras tanto, vendedores informales con años trabajando en los alrededores de las avenidas Estados Unidos y El Faro aseguran que, aunque las calles fueron mejoradas, todavía persisten problemas que requieren atención.

Una de las principales preocupaciones se encuentra en una intersección donde, según los comerciantes, ocurren entre dos y tres accidentes diariamente y hace falta un semáforo con urgencia.

Cambios han mejorado la calidad de vida

Los cambios también alcanzaron los alrededores del Faro a Colón. Residentes y usuarios de la zona explican que, antes de la poda de los grandes árboles, la vegetación dificultaba la visibilidad y representaba un riesgo para quienes transitaban por el lugar.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste13-84ccd562.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste10-2dcde34d.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste12-01603c61.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste6-b89e8c69.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste11-390f1bae.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste7-ba1bce9c.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste4-c7254e36.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste2-fc4a7f3c.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste3-905047ff.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/parquedeleste-e0b1259d.jpg Alrededores del parque del Este con cámaras, semáforos, y calles asfaltadas (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Residentes aún recuerdan que con las labores de poda realizadas en el marco de las intervenciones vinculadas a los Juegos Panamericanos en el 2003, la visibilidad mejoró y el entorno se veía más despejado.

Para quienes llevan décadas viviendo o trabajando en el entorno del Parque del Este, los Juegos Panamericanos no solo dejaron instalaciones deportivas, sino también calles remozadas, edificios pintados, mejoras en la seguridad y cambios en la imagen urbana de una zona que, según recuerdan, durante años estuvo marcada por el deterioro de sus vías.

Ricardo de la Cruz Estudiante de Comunicación Social en la Universidad Católica Santo Domingo.