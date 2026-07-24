La Policía intercepta yipeta con 10 haitianos indocumentados en Mao

Ciudadanos haitianos que iban en la yipeta. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional interceptó una yipeta en la que eran transportados 10 ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular durante un operativo preventivo realizado en el municipio de Mao, provincia Valverde.

De acuerdo con la institución, el conductor logró escapar luego de abandonar el vehículo en medio de una persecución iniciada en la carretera Mao-Santiago Rodríguez y que concluyó en el sector Junquito.

La Policía informó que agentes de la Dirección Regional Noroeste detectaron una yipeta Toyota 4Runner negra transitando de forma sospechosa. Al notar la presencia de los agentes, el conductor aceleró la marcha para evadirlos, lo que dio origen a la persecución.

Tras abandonar el vehículo, el hombre huyó con rumbo desconocido.

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Detención de migrantes

Al inspeccionar la yipeta, los agentes encontraron a 10 ciudadanos haitianos, seis hombres y cuatro mujeres, que, según la Policía, no portaban documentos que acreditaran su estatus migratorio regular en el país.

Los extranjeros fueron trasladados al Departamento Policial de Mao y posteriormente serían entregados a la Dirección General de Migración para el procedimiento correspondiente.

En tanto, el vehículo quedó bajo custodia y será remitido al Ministerio Público como parte de la investigación.

La Policía indicó que mantiene las pesquisas para identificar y capturar al conductor que escapó.