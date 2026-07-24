Profesionales de la agropecuaria vuelven a marchar hacia el Palacio Nacional

ANPA realizó movilización este viernes 24 de julio hacia el Palacio Nacional. ( DIARIO LIBRE / ESTARLIN ROSA )

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) volvió a reunirse este viernes en el Parque Independencia en reclamo de reivindicaciones para el sector, con una marcha que partió desde la calle Emilio Prud'Homme, recorriendo parte de la avenida México con destino al Palacio Nacional.

El presidente de la ANPA, Víctor Hugo Hernández, explicó momentos antes de comenzar el recorrido que esta se iba a realizar de manera pacífica.

"Hemos coordinado con el coronel de la Policía para que este al frente y nos indique la ruta a seguir", agregó.

Durante el recorrido, los manifestantes fueron acompañados y rodeados por agentes de la Policía Nacional, quienes custodiaron la movilización hasta su llegada al Palacio Nacional.

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Con pancartas en alto, banderas y el sonido de trompetas marcando el paso, los manifestantes recorrieron las calles tomados de las manos, lanzando frases en defensa de los derechos de los profesionales agropecuarios.

Demandas del sector

Al momento de llegar al Edificio de Oficinas Gubernamentales presidente Prof. Juan Bosch Gavino, frente al Palacio Nacional, el presidente de la ANPA, junto a otros cuatro miembros, fueron recibidos por representantes del Gobierno, donde entregaron sus demandas y expusieron las principales inquietudes del sector agropecuario.

Marcha del 24 de junio

Entre estas figuran el otorgamiento de pensiones dignas para más de 1,500 agrónomos retirados, la reposición de más de 450 profesionales cancelados desde 2020 y la revisión del monto de las pensiones actuales, al considerar que resultan insuficientes para cubrir el costo de la canasta familiar.

Una marcha frustrada

El pasado 24 de junio, la ANPA había intentado realizar una marcha con el mismo destino y las mismas demandas; sin embargo, la manifestación fue dispersada por agentes de la Policía Nacional con bombas lacrimógenas cuando los participantes avanzaban hacia el Palacio Nacional.

El incidente dejó al menos dos personas afectadas, entre ellas el presidente del gremio, Víctor Hernández, quien recibió atenciones médicas, por lo que la organización no pudo completar el recorrido ni entregar sus reclamos a las autoridades.