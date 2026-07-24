Noticias que fueron tendencia

La semana que concluye este viernes 24 de julio estuvo marcada por informaciones que generaron un amplio seguimiento entre los lectores de Diario Libre. Los temas abarcaron desde hechos de seguridad y movilidad hasta reportajes de economía y un especial multimedia de Diario Libre sobre el patrimonio natural dominicano que muestra su dimensión y características con una atractiva inmersión.

Un salto que paralizó el Metro

La suspensión del servicio del Metro de Santo Domingo causó gran interés tras un incidente en la estación Juan Pablo Duarte, donde un hombre ingresó a las vías al aproximarse un tren al andén 1 a las 10:15 de la noche del martes 22 de julio, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

La Empresa Metropolitana de Transporte (EMT) informó inicialmente que el ciudadano, de nacionalidad alemana, había entrado de manera voluntaria al área de los rieles. Tras el impacto, recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue trasladado a un centro de salud con lesiones y fracturas en las extremidades, aunque en condición estable.

Como parte del procedimiento de emergencia, el andén fue desalojado de inmediato y se notificó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, cuyos equipos acudieron para asistir al afectado y coordinar su traslado, mientras el servicio permanecía suspendido.

El hecho quedó registrado en videos difundidos en redes sociales, donde se observa el despliegue de personal de seguridad y de emergencias junto a una camilla colocada al lado del tren. Las imágenes despertaron numerosas reacciones, aunque no permitían apreciar el estado de salud del hombre.

Días después, las autoridades médicas aclararon que el incidente no correspondía a un intento de suicidio. Explicaron que el ciudadano sufrió una caída provocada por las secuelas de un accidente cerebrovascular (ACV) padecido meses antes, lo que cambió la versión inicial ofrecida por la EMT sobre las circunstancias del suceso.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/22/entrevistan-ocho-personas-por-muerte-de-madre-e-hijo-en-apartamento-4f2c2726.jpeg Una madre, su hijo y la mascota murieron en el apartamento donde vivían, en Bella Vista, en un hecho que se investiga.

Bella Vista: el silencio ocultaba una tragedia

El hallazgo de una madre y su hijo sin vida dentro de una vivienda generó una fuerte repercusión por las circunstancias que rodearon el caso y por el relato de quienes convivían en el entorno de las víctimas: Lucinda Emelinda Rodríguez Restituyo, de 68, y Óscar Gabriel Curiel Rodríguez, de 41.

La publicación reconstruyó cómo vecinos y allegados comenzaron a preocuparse al percibir un fuerte hedor y notar la ausencia prolongada de ambos, hasta que finalmente fueron encontrados dentro de la residencia, lo que dio inicio a las investigaciones correspondientes.

Uno de los elementos que concentró mayor atención fue el testimonio de personas cercanas que pensaban que madre e hijo se encontraban fuera de la ciudad disfrutando de un fin de semana, percepción que retrasó las sospechas sobre lo ocurrido.

La información detalló las actuaciones del Ministerio Público y de los organismos de investigación para establecer las circunstancias de las muertes, así como el proceso de levantamiento de evidencias y los procedimientos forenses.

El seguimiento permitió conocer el avance de las pesquisas y las distintas hipótesis evaluadas por las autoridades. La Policía Nacional ha establecido que el informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) permitirá establecer las causas de las muertes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/17/sonata-los-carros-que-encuentran-una-nueva-oportunidad-en-rd-a02f4fc4.jpg Sonata es sinónimo de movilidad a menor precio en la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

El renacer de los Sonata en la República Dominicana

El reportaje "RD: la segunda vida para los Sonata que descarta Corea del Sur", del periodista Pablo García, figuró entre los contenidos de mayor interés de la semana en Diario Libre al revelar el recorrido que siguen miles de estos vehículos antes de llegar al mercado dominicano. La investigación explicó cómo el modelo, ampliamente utilizado como taxi en Corea del Sur, encuentra una nueva oportunidad aquí tras concluir su vida útil en el sistema de transporte del país asiático.

El trabajo detalló que la legislación surcoreana limita a entre cuatro y siete años el uso de estos automóviles para el servicio de taxi, por lo que muchos propietarios optan por venderlos para exportación en lugar de enviarlos al desguace. Gracias a ese proceso, más de 30,000 Hyundai Sonata llegaron a la República Dominicana en los últimos cinco años, convirtiéndose en uno de los modelos usados más comunes en las vías del país.

La investigación también mostró cómo funciona este mercado de importación. Aunque el volumen de unidades importadas ha disminuido desde 2021, el valor promedio de cada vehículo ha aumentado, reflejando cambios en la oferta y en las condiciones del mercado. El reportaje aportó datos de la Dirección General de Aduanas para explicar esta evolución.

Otro de los aspectos que despertó interés fue el elevado kilometraje con el que muchos Sonata llegan al país. Algunas unidades superan los 700,000 kilómetros recorridos, pero los exportadores sostienen que el estado mecánico pesa más que la cifra del odómetro al momento de fijar su valor, una realidad poco conocida para quienes adquieren estos vehículos usados.

El reportaje también abordó las reclamaciones registradas por Pro Consumidor relacionadas con este modelo, incluyendo fallas mecánicas, problemas eléctricos y alteraciones del kilometraje, además de destacar que casi la mitad de los Sonata importados utiliza GLP, combustible asociado al servicio de taxis en Corea del Sur. La combinación de datos oficiales, contexto internacional y su impacto en el mercado automotriz dominicano convirtió el trabajo de Pablo García en uno de los textos más consultados de la semana.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/21/la-sargento-que-mato-a-su-hija-estaba-bajo-tratamiento-permanente-4b7ce601.jpeg Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento que terminó con la vida de su hija, alega que sufreproblemas psiquiátricos desde hace unos dos años. (MARISOL AQUINO)

Las piezas detrás del crimen de Manoguayabo

La tragedia ocurrida en Manoguayabo generó mayor conmoción tras conocerse nuevos detalles incluidos en la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público contra la sargento de la Policía Nacional Glenny Tellería Alberto, de 43 años, acusada de quitarle la vida a su hija de 10 años. El expediente incorpora el testimonio de su hermano, quien narró cómo intentó salvar a la menor al escuchar sus gritos.

Según la declaración de Tony Alexander Eusebio Rodríguez, al entrar a una de las habitaciones de la vivienda encontró a su hermana inmovilizando a la niña sobre la cama mientras presuntamente le causaba heridas con una pulidora. Relató que la apartó de inmediato, cargó a la menor y salió en busca de ayuda, trasladándola a un centro médico, donde posteriormente fue declarada fallecida.

El expediente también explica cómo la herramienta utilizada llegó a la casa. El hermano de la imputada indicó que había llevado la pulidora desde el taller donde trabaja para adelantar un trabajo doméstico y que, en un momento de descuido, su hermana tomó el equipo sin que él pudiera impedirlo.

Otro de los elementos incorporados a la investigación es el historial de salud de la agente. De acuerdo con el testimonio de su hermano, había sido diagnosticada con problemas psiquiátricos hacía aproximadamente dos años, permanecía con licencia médica de la Policía Nacional y, aunque nunca había agredido a sus hijos, anteriormente habría intentado suicidarse en dos ocasiones.

Mientras las autoridades profundizan las investigaciones para esclarecer todas las circunstancias del caso, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra la sargento. El proceso judicial continuó con el conocimiento de la medida de coerción, en medio de la consternación provocada por uno de los hechos más impactantes registrados recientemente en el país.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/bosque-dominicano-8e53233c.jpeg En los bosques nublados, como Las Neblinas, los vientos cargados de agua son un elemento esencial, se indica en la publicación especial.

Especial multimedia: un viaje al corazón de los bosques dominicanos

El especial multimedia "Bosques dominicanos: conservación bajo asedio" recorre seis ecosistemas forestales de la República Dominicana —pinares, bosques nublados, húmedos, semihúmedos, secos y manglares— para mostrar su riqueza natural, su aporte al agua, la biodiversidad y la protección de las costas, así como las amenazas que enfrentan por la agricultura, los incendios, la tala, la contaminación, las especies invasoras y el cambio climático.

Los pinares, dominados por el pino criollo, ocupan unas 250,872 hectáreas y cumplen una función esencial en la protección de cuencas, suelos y fuentes de agua. Se advierte que los incendios forestales, las plagas y la explotación irregular han reducido su superficie.

El especial destaca los daños ocasionados en Valle Nuevo y en la Sierra de Bahoruco, donde dos incendios registrados entre junio y julio de 2026 afectaron alrededor de 86.5 kilómetros cuadrados del parque nacional.

Los bosques nublados y húmedos son presentados como grandes reservas de agua y biodiversidad. Los primeros capturan la humedad de las nubes y alimentan ríos, acueductos y presas, pero han perdido más de 1,000 kilómetros cuadrados de su extensión histórica.

Representan el 39.8 % de la cobertura forestal nacional. La publicación de Diario Libre destaca que sufren el avance de la agricultura, el conuquismo y los asentamientos humanos, especialmente en áreas protegidas como Los Haitises y Loma Quita Espuela.

El bosque semihúmedo refleja dos realidades opuestas: la buena conservación del Parque Nacional Cotubanamá, donde sobreviven especies endémicas, humedales, cuevas y fuentes de agua subterránea, y la fuerte presión agrícola que soporta la Sierra de Neiba.

Otro aporte de la investigación pone de relieve que el bosque seco, adaptado a largos períodos de sequía, enfrenta la producción de carbón vegetal, la expansión agropecuaria, el crecimiento urbano, los residuos sólidos y las especies invasoras, pese a su extraordinaria capacidad de resistencia.

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