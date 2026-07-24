United Petroleum, reconocida en el Premio Nacional de Seguridad Vial 2026

El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison; el CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz y Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa United Petroleum fue reconocida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) con el Premio Nacional de la Seguridad Vial, en la categoría Gestión Empresarial de la Seguridad Vial, por las prácticas implementadas para fortalecer la seguridad en el transporte de combustibles.

El reconocimiento fue entregado por el director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, al CEO de United Petroleum, Juan Tomás Díaz, durante la primera edición de estos premios, creados para destacar iniciativas que promueven una movilidad más segura en la República Dominicana.

Al recibir el galardón, Díaz afirmó que la distinción fortalece el compromiso de la empresa con la seguridad en todas sus operaciones.

"Recibimos este reconocimiento con orgullo y con la responsabilidad de seguir fortaleciendo nuestros estándares de seguridad. En United Petroleum trabajamos cada día para garantizar operaciones seguras, proteger a nuestros colaboradores, transportistas y clientes, y contribuir a una cultura de prevención que impacte positivamente al país", expresó.

Transporte de combustibles

De acuerdo con la empresa, uno de los factores considerados para la premiación fue haber alcanzado 5.8 millones de kilómetros recorridos sin accidentes en sus operaciones de transporte de combustibles.

Este resultado, explicó, responde a una estrategia de prevención que incluye sistemas de videovigilancia y herramientas de inteligencia artificial para monitorear señales de fatiga y estados emocionales de los conductores, con el objetivo de prevenir incidentes.

Durante el acto también fueron destacados los aportes de United Petroleum al relanzamiento del Parque de Educación Vial Infantil y Juvenil de Ciudad Juan Bosch, un espacio orientado a la formación de niños y jóvenes en educación y seguridad vial.

La empresa señaló que este reconocimiento respalda su apuesta por la mejora continua, la capacitación y la implementación de estándares de seguridad en una operación que requiere altos niveles de control, al tiempo que reafirma su compromiso de contribuir al desarrollo de una movilidad más segura y sostenible en el país.