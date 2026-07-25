Detienen a dos dominicanos que transportaban a 11 haitianos indocumentados en autobús

Autobús con 11 haitianos indocumentados que fueron detenidos en un operativo de la Dirección General de Migración en Enriquillo, Barahona, el 24 de julio de 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Agentes migratorios, en coordinación con la dirección de Inteligencia del Ministerio de Defensa (J-2), detuvieron en la tarde de ayer a dos dominicanos que transportaban a un grupo de 11 nacionales haitianos indocumentados a bordo de una guagua.

El informe preliminar indica, que el grupo de haitianos integrado por ocho hombres, dos mujeres y una niña, eran trasladados en un autobús de la ruta Pedernales–Santo Domingo.

Al conductor se le ocuparon 13,000 pesos en efectivo, mientras que los extranjeros manifestaron haber pagado sus pasajes, para ser trasladados desde esta provincia hacia la ciudad capital.

En una nota informativa, la DGM precisa que el autobús quedó retenido como parte de la investigación y que los dos dominicanos serán sometidos a la justicia por presunto tráfico ilícito de migrantes.

El arresto se realizó posterior a una revisión en el puesto de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial de Enriquillo, en Barahona.

En tanto, los 11 nacionales haitianos serán trasladados al puesto de control migratorio de Jimaní para su debido procesamiento y posterior repatriación, conforme a la normativa vigente y con respeto al debido proceso.

670,500 deportaciones en casi dos años

En una entrevista a Diario Libre, el director general de Migración, Luis Lee Ballester, informó que desde octubre de 2024 hasta junio de 2026 se han ejecutado 670,500 deportaciones de indocumentados haitianos.

De estas, 196,321 corresponden al primer semestre de este año. El vicealmirante indicó que en ese lapso se han desarrollado aproximadamente 6,535 operativos de interdicción migratoria realizados en todo el país con el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

"Si observamos de manera retrospectiva desde el año 2016 hasta el 2025 se habían deportado 1,177,813 extranjeros. De esos, 379,553 fueron solo en el 2025, sin lugar a duda, esta ha sido la gestión con más deportaciones registradas en un año", dijo.