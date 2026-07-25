Se entrega joven acusado de obligar a una adolescente a ingerir herbicida que le causó la muerte

Vista del momento en que Erickson Antonio Bonilla Villalona, de 20 años, se entregó a las autoridades por su presunta vinculación con el feminicidio de una adolescente de 15 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó que este sábado se entregó de manera voluntaria Erickson Antonio Bonilla Villalona, de 20 años, quien era buscado mediante una orden judicial por su presunta vinculación con el feminicidio de una adolescente de 15 años.

Según la institución, el joven está acusado de haber obligado presuntamente a la menor a ingerir una sustancia tóxica (herbicida), que posteriormente le provocó la muerte mientras recibía atenciones médicas.

La acusación fue presentada por la madre de la adolescente, quien ha sostenido en reiteradas ocasiones que Bonilla Villalona obligó a su hija a ingerir la sustancia. La Policía indicó que esa versión forma parte de las investigaciones que desarrollan las autoridades competentes.

La entrega se produjo en el Palacio de la Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas. El joven fue recibido por el director de esa dependencia, coronel Diego Pesqueira, en compañía de miembros de la Dirección Central de Investigación (Dicrim).

Bonilla Villalona acudió acompañado de su padre y de su representante legal, tras lo cual fue puesto de inmediato bajo custodia policial. La institución aseguró que durante el procedimiento se garantizó el respeto a sus derechos fundamentales y al debido proceso, conforme a la Constitución y las leyes dominicanas.

La Policía informó que el detenido será entregado al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), el detenido y la adolescente presuntamente mantenían una relación sentimental al momento en que ocurrieron los hechos.

Quedó en libertad por agredirla y la volvió a atacar

Bonilla Villalona acudió acompañado de su padre y de su representante legal, tras lo cual fue puesto de inmediato bajo custodia policial. La institución aseguró que durante el procedimiento se garantizó el respeto a sus derechos fundamentales y al debido proceso, conforme a la Constitución y las leyes dominicanas.

La Policía informó que el detenido será entregado al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.

De acuerdo con las pesquisas realizadas por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (Deamvi), el detenido y la adolescente presuntamente mantenían una relación sentimental al momento en que ocurrieron los hechos.