Un grupo de 29 haitianos indocumentados fue detenido oculto en un camión tipo carga, cuando fue interceptado en la provincia Valverde, informó el Ejército de República Dominicana.

Según la institución castrense, el operativo fue llevado a cabo por soldados de la 4ta. Brigada de Infantería, quienes interceptaron el vehículo de carga cerrado Hyundai Porte II, blanco, cuando transitaba por la Autopista Duarte, próximo al Cruce de Guayacanes.

Conductor perdió el control

El conductor del vehículo fue identificado como Misael Antonio Zapata López y quine, de acuerdo con el Ejército, al notar la presencia de la patrulla intentó huir sin éxito.

Al tratar de escapar de los militares, "durante la maniobra" intentó realizar un giro a alta velocidad, "perdiendo el control del vehículo volcándose en la vía".

Tras el accidente, el conductor fue detenido por la patrulla del ERD actuante.

Al inspeccionar el vehículo, los soldados encontraron a dos nacionales haitianos en el asiento delantero del pasajero y a otros 27 más en la parte trasera del furgón, para un total de 29 extranjeros en condición migratoria irregular.

En el grupo hay 19 hombres, nueve mujeres y una menor de edad.

El conductor, los extranjeros detenidos y el vehículo ocupado fueron trasladados bajo custodia militar a la sede de la 4ta. Brigada de Infantería, donde fueron puestos a disposición del Ministerio Público y de la Dirección General de Migración (DGM) para los procedimientos legales correspondientes.

Son frecuentes las detenciones de decenas de ciudadanos haitianos indocumentados. Solo en 24 horas del sábado 11 de este mes, las autoridades dijeron que capturaron a casi 1,800 de esos extranjeros en "acciones simultáneas" en distintas provincias.