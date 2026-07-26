Presidente de la DNCD destaca otra vez la cooperación con EE. UU. en la lucha contra el narcotráfico

Michael Mayer, agente especial a cargo de la Oficina del Caribe; el vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, presidente de la DNCD; y Daniel Salter, administrador adjunto principal de la DEA. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, reiteró que la cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos ha sido determinante para fortalecer las acciones contra el narcotráfico y el crimen transnacional.

De acuerdo con una nota de prensa, las declaraciones fueron ofrecidas durante la graduación del Curso Básico de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), celebrada en la Academia de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), en Quantico, Virginia.

En representación del Gobierno dominicano, Cabrera Ulloa agradeció a la DEA el respaldo brindado al fortalecimiento de las capacidades operativas de los países aliados en la lucha contra el narcotráfico.

Durante la ceremonia estuvo acompañado por Daniel Salter, administrador adjunto principal de la DEA, y Michael Mayer, agente especial a cargo de la Oficina del Caribe.

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Graduación en Quantico

El titular de la DNCD sostuvo que la cooperación internacional va más allá del intercambio de información y contribuye a fortalecer la confianza entre las instituciones, desarrollar liderazgo y formar personal especializado para enfrentar amenazas comunes.

"Hoy, celebramos la graduación de 40 hombres y mujeres provenientes de seis naciones; cada uno de ellos regresará a su institución con nuevos conocimientos y mayores responsabilidades, compartiendo un mismo compromiso: servir con integridad, profesionalismo y respeto a la ley", afirmó.

Cabrera Ulloa señaló que formar parte de una Unidad de Investigación Sensitiva implica asumir el compromiso de actuar con integridad, proteger la información, fortalecer la cooperación y mantener altos estándares profesionales.

El presidente de la DNCD exhortó a los integrantes de la promoción 128 a continuar su formación profesional y asumir el liderazgo en sus respectivas instituciones.

"Este reconocimiento no debe ser una meta final, sino la llave que siga abriendo las puertas del conocimiento, dispuestos a aprender continuamente y capaces de convertirse en verdaderos líderes", manifestó.

También instó a los graduandos a aplicar los conocimientos adquiridos durante su formación en Quantico y a mantener el compromiso con la justicia, la cooperación internacional y la seguridad de sus países.