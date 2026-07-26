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Unapec y Defensor del Pueblo auspician debate sobre los desafíos del nuevo Código Penal

Este lunes, la Facultad de Humanidades y Derecho de Unapec llevará a cabo un panel sobre la implementación del nuevo código penal

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    Unapec y Defensor del Pueblo auspician debate sobre los desafíos del nuevo Código Penal
    Discusión en el Senado de la República del Código Penal. (FUENTE EXTERNA)

    La Facultad de Humanidades y Derecho de la Universidad APEC desarrollarán este lunes el conversatorio "Perspectiva de la Implementación del Nuevo Código Penal", cuya entrada en vigencia está programada para el próximo 3 de agosto.

    El encuentro contará con la participación de juristas y autoridades del sistema justicia, entre ellos el abogado litigante Miguel Valerio, la magistrada Mirna Ortiz, directora de Persecución del Ministerio Público, la magistrada Giselle Méndez, presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Harold Modesto, profesor de Derecho Penal de Unapec, y el profesor Ricardo Rojas León.

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    Infografía
    Invitación al conversatorio. (FUENTE EXTERNA)

    Este espacio de discusión es coordinado por el defensor del Pueblo, Pablo Ulloa.

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    El mismo se llevará a cabo este lunes 27 de julio a las 6:00 p.m. en el Auditorio Dr. Leonel Rodríguez Rib de Unapec.

    El encuentro será moderado por Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Humanidades y Derecho de Unapec y coordinador del Código Penal Comentado que publica la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ)

    El objetivo del panel es analizar los principales retos, alcances y desafíos que plantea la aplicación del nuevo Código Penal en el país, desde la visión académica, judicial y del Ministerio Público.

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