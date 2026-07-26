Sistema 9-1-1 explora con Boston Dynamics el uso de robótica para la atención de emergencias

La delegación del Sistema 911 estuvo encabezada por el director ejecutivo, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD, y el subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, ERD, junto al mayor piloto Cristian Erick Moquete Denis, ERD, encargado de la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia. En representación de Boston Dynamics participaron Kimberly Chamblin, directora del área gubernamental, y Andrew Wassef, director asociado de ventas para el sector gubernamental, junto a otros ejecutivos de la compañía. ( FUENTE EXTERNA )

El Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911 realizó una visita oficial a las instalaciones de Boston Dynamics, empresa estadounidense especializada en el desarrollo de robots móviles, como parte de una agenda de cooperación tecnológica para evaluar el uso de robótica avanzada en la atención de emergencias en la República Dominicana.

De acuerdo a una nota de prensa emitida este domingo, la delegación dominicana fue encabezada por el director ejecutivo del Sistema 9-1-1, coronel Randolfo Rijo Gómez, ERD; el subdirector ejecutivo, coronel piloto Harold Jiménez Polanco, ERD; y el mayor piloto Cristian Erick Moquete Denis, ERD, encargado de la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia.

Por parte de Boston Dynamics participaron Kimberly Chamblin, directora del área gubernamental; Andrew Wassef, director asociado de ventas para el sector gubernamental, y otros especialistas de la empresa.

Durante la visita, los representantes de la compañía presentaron las más recientes aplicaciones de la robótica móvil para operaciones de seguridad pública, inspección industrial, respuesta a emergencias y trabajo en entornos de alto riesgo.

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Aplicaciones de robótica en emergencias

Las sesiones de trabajo estuvieron orientadas a evaluar cómo estas tecnologías podrían incorporarse a las operaciones del Sistema 9-1-1 y de las instituciones que integran el modelo nacional de respuesta a emergencias.

Entre las aplicaciones analizadas figuran la atención de incidentes con materiales peligrosos (HazMat), búsqueda y rescate urbano, evaluación de estructuras tras desastres, reconocimiento de áreas contaminadas y apoyo a operaciones especiales.

De acuerdo con el Sistema 9-1-1, el uso de sistemas robóticos permitiría reducir la exposición del personal que interviene en este tipo de incidentes, aumentar la seguridad operacional y mejorar la eficiencia de las respuestas.

Proyecto 911 Nueva Generación

La institución indicó que esta iniciativa forma parte del proyecto 9-1-1 Nueva Generación, orientado a incorporar inteligencia artificial, analítica avanzada, videovigilancia inteligente, sistemas no tripulados y robótica al modelo de atención de emergencias.

Como resultado de los encuentros, ambas entidades definieron líneas de colaboración para el intercambio de conocimientos, la evaluación de soluciones robóticas y el desarrollo de proyectos destinados a fortalecer las capacidades nacionales de respuesta ante emergencias.

El Sistema 9-1-1 informó que esta visita forma parte de una agenda internacional de cooperación tecnológica con empresas especializadas en inteligencia artificial, robótica y análisis de datos, con el propósito de modernizar el modelo dominicano de atención de emergencias.