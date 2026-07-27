Embarcación se incendia en isla Saona; reportan al menos 12 heridos
Conforme a reportes, los lesionados fueron trasladados a dos centros de salud
De manera preliminar, al menos 12 personas han resultado heridas la tarde de este lunes durante el incendio de una embarcación ocurrido frente a Playa Viva, en la zona de El Abanico, próxima a Isla Saona.
Según los reportes iniciales, 11 de los afectados fueron llevados al Centro Médico Central Romana, mientras que una persona fue trasladada a la Clínica Canela. Ambos centros de salud están ubicados en la provincia La Romana.
- Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, así como la identidad de los lesionados y su condición.
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Las autoridades y los organismos de respuesta continúan en la zona atendiendo la emergencia y recopilando información sobre el incidente.
El caso permanece en desarrollo, por lo que las cifras de lesionados y demás detalles podrían variar conforme avancen las investigaciones por parte de las autoridades