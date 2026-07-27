Embarcación se incendia en isla Saona; reportan al menos 12 heridos

Personal asistiendo a los lesionados en el incendio en una embarcación en la isla Saona. ( FUENTE EXTERNA )

De manera preliminar, al menos 12 personas han resultado heridas la tarde de este lunes durante el incendio de una embarcación ocurrido frente a Playa Viva, en la zona de El Abanico, próxima a Isla Saona.

Según los reportes iniciales, 11 de los afectados fueron llevados al Centro Médico Central Romana, mientras que una persona fue trasladada a la Clínica Canela. Ambos centros de salud están ubicados en la provincia La Romana.

Hasta el momento, se desconocen las causas que provocaron el incendio, así como la identidad de los lesionados y su condición.

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Las autoridades y los organismos de respuesta continúan en la zona atendiendo la emergencia y recopilando información sobre el incidente.

El caso permanece en desarrollo, por lo que las cifras de lesionados y demás detalles podrían variar conforme avancen las investigaciones por parte de las autoridades