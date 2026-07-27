Un incendio afecta la tarde de este lunes en el establecimiento comercial chino Ming Sheng, ubicado en la avenida Isabel Aguiar, esquina Duarte Vieja, en el municipio Santo Domingo Oeste. Hasta el momento no se han reportado lesionados.

El siniestro está en proceso avanzado de sofocación.

La vía fue cerrada aproximadamente un kilometro.

Conforme a reportes, el siniestro scomenzó alrededor de las 4:00 de la tarde, movilizando varias unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste que trabajan para sofocar el siniestro. Unidades del Sistema de Atención a Emergencias 9-1-1 están presentes en el lugar.

Te puede interesar Lo buscaban por abrir fuego en un colmado: 18 días después murió en una intervención policial

El comandante de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Oeste, Fernando Arturo Santana, informó que, hasta el momento, no se han reportado personas heridas ni lesionadas como consecuencia del incendio.

Santana explicó que las labores de extinción se vieron dificultadas por la falta de agua en algunos momentos de la emergencia, lo que retrasó el control total del fuego.

En cuanto a las causas del incendio, indicó que aún se desconocen y que será el departamento técnico del organismo el encargado de realizar las investigaciones correspondientes una vez concluyan las labores de extinción.

Las autoridades permanecen en la zona mientras continúan las labores para sofocar completamente el fuego y evaluar los daños ocasionados al establecimiento.