Director distrital de Verón defiende el Plan Territorial y anuncia vistas públicas para inquietudes

El distrito municipal ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años. ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

El director distrital de Verón-Punta Cana, Ramón Ramírez, "Manolito", aseguró este lunes que la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) no busca perjudicar a ningún sector de la comunidad y anunció la realización de vistas públicas para escuchar las inquietudes de los distintos actores sociales.

"La planificación de nuestra ciudad a través del POT no significa, bajo ninguna circunstancia, perjudicar a ningún sector. Al contrario, busca equilibrar el crecimiento y garantizar que todos seamos parte del desarrollo de Verón-Punta Cana, actuando siempre conforme a las leyes vigentes y bajo el más riguroso escrutinio legal", afirmó Ramírez mediante una nota de prensa.

Asimismo, sostuvo que el objetivo del plan es garantizar un desarrollo planificado, sostenible y organizado del distrito, siempre con estricto apego al marco legal y bajo un proceso transparente.

El ejecutivo municipal señaló que la planificación y organización del territorio constituyen un paso necesario para el crecimiento ordenado de Verón-Punta Cana. Además, destacó que el proceso se lleva a cabo dentro del marco jurídico vigente, garantizando la transparencia, el debido proceso y una participación amplia e inclusiva.

Vistas públicas

Ramón Ramírez informó que la Junta Distrital convocará vistas públicas y mesas de trabajo con el propósito de garantizar que las inquietudes, propuestas e ideas de todos los actores locales sean escuchadas e incorporadas al proceso institucional.

Indicó que esos espacios, contemplados por la ley, permitirán que empresarios, líderes comunitarios, comerciantes y ciudadanos en general puedan expresar sus opiniones, presentar sus puntos de vista y plantear las enmiendas que consideren necesarias al plan.

Detalles del POT

De igual forma, aseguró que el propósito de esta dinámica es alcanzar un consenso democrático y jurídicamente fundamentado, en el que todos los sectores involucrados se sientan representados y respalden las medidas que definirán el futuro urbanístico y económico de la zona.

El proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Verón Punta Cana plantea un cambio estructural en la forma de planificar el crecimiento del principal polo turístico del país, al convertir la movilidad en uno de los ejes centrales del desarrollo urbano mediante la creación de un sistema vial jerarquizado que incorpora vías expresas, arteriales, colectoras y locales, además de una red de ciclovías y espacios exclusivos para peatones.

La propuesta rompe con el modelo de expansión basado únicamente en el tránsito vehicular y establece que el desarrollo urbano deberá organizarse en torno a un sistema de

El documento dispone que la planificación vial se sustente en los principios del Desarrollo Orientado al Transporte Sostenible (DOTS), promoviendo una ciudad más conectada, con menores tiempos de desplazamiento y menos dependencia del automóvil privado.

Leer más Presentarán Plan de Ordenamiento Territorial para organizar el crecimiento de Verón-Punta Cana