Explosión causó fuego en embarcación en isla Saona; suben a 20 los heridos

El incendio que afectó la tarde de este lunes una embarcación en la isla Saona fue producto de una explosión, mientras el número de lesionados aumentó a 23, conforme a datos suministrados por el Cuerpo de Bomberos de Bayahíbe, provincia La Altagracia.

La embarcación, en la que viajaban aproximadamente 35 personas, explotó alrededor de las 4:30 de la tarde cuando se dirigía hacia la costa.

Los ocupantes fueron rescatados inicialmente por otras embarcaciones que se encontraban en el área y posteriormente recibieron asistencia de los organismos de emergencia y luego trasladados a dos centros de salud.

Acciones de la autoridad

Como resultado del incidente, se confirmó el traslado de un total de 23 personas heridas, distribuidas de la siguiente manera:

16 pacientes ingresados en el Centro Médico Central Romana, en La Romana.

7 pacientes ingresados en el Hospital Canela I, donde reciben evaluación y atención médica especializada

El Cuerpo de Bomberos dijo que concluida la fase de búsqueda y rescate, los esfuerzos interinstitucionales se concentran actualmente en la atención, estabilización y seguimiento médico de los pacientes, así como en la coordinación de los recursos necesarios para garantizar una respuesta sanitaria oportuna y adecuada.

Socorristas

Participaron representantes del Cuerpo de Bomberos de Bayahibe, Centro de Operaciones de Emergencias (COE), la Gobernación Provincial de La Romana, el Ministerio de Turismo, la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias (DAEH), la Dirección Regional Yuma del Servicio Nacional de Salud, Defensa Civil, la Armada de República Dominicana, la Policía Nacional, la Policía Turística (Politur) y las demás instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta.

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