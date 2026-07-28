Con pujas desde RD$20,000 subastarán vehículos, autobuses y equipos del Estado

Participantes en una subasta pública celebrada por el Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (Incabide). ( DIARIO LIBRE/DANIA ACEVEDO )

La Dirección General de Bienes Nacionales (DGBN) anunció la realización de una subasta pública para el próximo viernes 31 de julio, en la que pondrá a la venta una amplia variedad de vehículos reparables, equipos industriales, mobiliario de oficinas, metales y chatarras.

Los artículos serán subastados en una actividad pautada para las 9:00 a.m. en el auditorio del Instituto Policial de Educación Superior (IPES), con valores de puja que oscilarán entre los 20,000 y 900 mil pesos.

Para participar en la subasta, los interesados deberán realizar el pago de 2 mil pesos por concepto de derecho de admisión en el Departamento de Cobros de la DGBN y formalizar su inscripción en el Dirección de Subastas, ubicada en la calle Fray Cipriano de Utrera número 1, del Centro de los Héroes, en el Distrito Nacional, hasta el 29 de julio.

Entre los bienes subastados se encuentra un autobús Toyota 2009, con un precio inicial desde los 600 mil pesos, que perteneció a la Cámara de Diputados. La unidad se encuentra en muy mal estado, con cristales rotos y abolladuras provocadas, aparentemente por un choque. También figura entre el catálogo un viejo bus del Ministerio de Turismo, modelo Hyundai 2011, a partir de los 250,000 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/autobus-turismo-subasta-884c2556.png Autobús del Ministerio de Turismo subastado por la Dirección de Bienes Nacionales. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/autobus-subasta-e9482dbf.png Estado del autobús de la Cámara de Diputados que será subastado por la Dirección de Bienes Nacionales. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Asimismo, se ofrecerá un autobús Yutong modelo 2017, con una puja inicial de 700,000 pesos, que anteriormente era utilizado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (Mepyd).

Entre los vehículos también figuran un jeep Ford modelo 2013, con un precio base de 350,000 pesos, y varios automóviles Toyota, entre ellos un híbrido del año 2015, cuyo monto inicial de puja será de 100,000 pesos.

Además, se subastarán camionetas como una Mitsubishi 2006, con un precio base desde los 200 mil pesos, y una Toyota modelo 2011, a partir de 400 mil pesos.

También habrá motocicletas con precios de salida desde los 65,000 pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/camioneta-subasta-d310d2e4.png La camioneta Mitsubishi del año 2006 que será llevada a subasta. (FUENTE EXTERNA)

Antes de quedar fuera de servicio, estos vehículos pertenecían a instituciones del Estado, entre ellas los ministerios de Salud Pública, Hacienda, Educación, y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL).

Equipos y materiales

Entre los bienes que serán subastados figuran varios lotes que actualmente se encuentran almacenados en los depósitos del Laboratorio de Biotecnología y Reproducción Animal (Ceagana) y del Merca Santo Domingo, donde fueron trasladados tras quedar fuera de servicio.

En Ceagana se encuentran los artículos de mayor valor, como equipos de informática con un precio base de 900 mil pesos, plantas eléctricas a partir de los 600 mil pesos, así como electrodomésticos y aires acondicionados con precios que oscilan entre los 300 mil y 500 mil pesos.

En los depósitos del Merca Santo Domingo permanecen equipos industriales de acero inoxidable y archivadores con un precio base de 100 mil pesos. También se encuentran plantas eléctricas, transformadores, abanicos y bombas de agua sumergibles desde los 100 mil pesos, además de aires acondicionados y neveras con un precio base de 75 mil pesos.

En ese mismo lugar reposan los restos de una avioneta, que serán ofrecidos con un precio base de 800 mil pesos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/28/avion-subasta-57a63505.png Estructura del avión que será subastado por la Dirección de Bienes Nacionales. (FUENTE EXTERNA)

Asimismo, se subastarán marcos de sillas escolares por 600 mil pesos, así como computadoras y madera, con una puja inicial de 200 mil pesos.