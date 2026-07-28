Dolor y silencio marcan el velatorio de tres de las cuatro víctimas del accidente en Baní

Los restos del segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD), Gabriel Rafael Joa Rondón, son velados en la funeraria Jardín Memorial. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

Familiares de tres de las víctimas del accidente de tránsito ocurrido en Los Pocitos de Pizarrete, en el municipio de Baní, provincia Peravia, velan la noche de este martes a sus seres queridos en medio del dolor y la consternación. La cuarta persona fallecida recibe las honras fúnebres en Monte Plata.

Las jóvenes murieron cuando la yipeta en la que se desplazaban cayó en un charco del balneario La Neverita, en el río Nizao.

Los restos del segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD), Gabriel Rafael Joa Rondón, son velados en la funeraria Jardín Memorial, ubicada en la avenida 27 de Febrero del Distrito Nacional, al igual que los de Karlos Yamil Lorenzo Gilarranz.

Durante las honras fúnebres, los familiares solicitaron continuar la despedida en la intimidad y, por el momento, declinaron ofrecer declaraciones a la prensa.

Según personas cercanas a la familia que prefirieron mantener su identidad en reserva, los parientes permanecen en estado de shock y conmocionados por la tragedia.

En Gascue, del Distrito Nacional, familiares y allegados también realizan el velatorio de Aldy Shamir Royer Frías, la tercera víctima del accidente.

En la funeraria Inavi predominó un ambiente de recogimiento, marcado por las lágrimas silenciosas y el profundo pesar de quienes acudieron a darle el último adiós.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/29/whatsapp-image-2026-07-28-at-74514-pm1-e0fefa1a.jpeg En la funeraria Inavi de Gascue se realiza el velatorio de Aldy Shamir Royer Frías, una de las víctimas del accidente en Baní. (DIARIO LIBRE/ESTALIN ROSA)

Los familiares de Royer manifestaron que no se encontraban en condiciones de ofrecer declaraciones y optaron por guardar silencio.

Los restos de la cuarta víctima, Ginneidy Alcántara Suero, son velados en la residencia de sus abuelos maternos, ubicada en la provincia Monte Plata.

Sepelios

Los restos de Karlos Lorenzo serán sepultados este miércoles en el cementerio Puerta del Cielo, a las 3:00 de la tarde.

En tanto, Gabriel Rafael Joa Rondón recibirá cristiana sepultura en el cementerio Cristo Redentor, a las 12:00 del mediodía.

Por su parte, Aldy Shamir Royer Frías será sepultado en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, mientras que Ginneidy Alcántara Suero recibirá sepultura en Monte Plata.

Caso en investigación

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el hecho ocurrió la noche del lunes, cuando la yipeta en la que se desplazaban los cuatro jóvenes cayó en un charco del balneario La Neverita, en el río Nizao.

El reporte indica que la yipeta, una Chevrolet Tahoe, se deslizó y quedó con los neumáticos hacia arriba, circunstancia que pudo haber provocado la muerte de los ocupantes.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido las causas exactas del accidente y mantienen las investigaciones en curso.