Siete personas mueren por accidentes de tránsito en Peravia y Santiago

Momento en que sacan la yipeta que cayó al río en Pizarrete, Baní, en el accidente de tránsito en el que murieron cuatro personas. ( FUENTE EXTERNA )

Siete personas murieron entre la tarde del lunes y ayer en tres accidentes de tránsito ocurridos en las provincias Peravia y Santiago, según informaron las autoridades.

La mayor tragedia se registró en el municipio de Baní, donde dos accidentes ocurridos con pocas horas de diferencia dejaron seis víctimas mortales.

El primero ocurrió en la comunidad Villa Güera, donde dos motociclistas fallecieron tras una colisión frontal entre los vehículos que conducían.

La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) identificó a las víctimas como Alexander Martínez y Yohangel Germán Báez, de 17 años. De acuerdo con el informe oficial, ambos se desplazaban sin casco protector y las motocicletas carecían de placas.

Horas más tarde, otras cuatro personas perdieron la vida cuando la yipeta Chevrolet Tahoe en la que viajaban se deslizó y cayó al río Nizao, en el balneario La Neverita, de la comunidad Los Pocitos, en Pizarrete.

Las víctimas fueron identificadas como Karlos Yamil Lorenzo Gilarranz, Aldi Shamir Royer Frías, Ginneidy Alcántara Suero y el segundo teniente de la Armada de República Dominicana (ARD), Gabriel Rafael Joa Rondón.

Según la Digesett, el vehículo quedó con los neumáticos hacia arriba tras caer al agua, circunstancia que provocó la muerte de sus ocupantes. El Departamento de Investigación de Accidentes de Tránsito mantiene abiertas las pesquisas para establecer las causas del hecho.

Víctima en Santiago

A la lista de fallecidos se sumó la mañana de ayer Elianny Genao, de 24 años, quien murió tras caer de la motocicleta en la que viajaba como pasajera y ser aplastada por una motoniveladora que realizaba trabajos en el residencial Don Jaime, en la zona oeste de Santiago.

De acuerdo con testigos, la joven se desplazaba en un motoconcho cuando, por circunstancias que aún no han sido esclarecidas, cayó al pavimento y fue impactada por la mencionada maquinaria pesada.

Residentes del sector afirmaron que este tipo de accidentes se ha vuelto recurrente y reclamaron mayores medidas de seguridad durante las labores con equipos pesados, incluyendo personal que advierta el paso de las maquinarias.

Al lugar acudieron unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 y agentes de la Digesett.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones de los tres accidentes para determinar las circunstancias en que ocurrieron.

Los velatorios

Los restos de Joa Rondón y Karlos Lorenzo eran velados ayer en la funeraria Jardín Memorial, en el Distrito Nacional. Familiares solicitaron privacidad y declinaron ofrecer declaraciones mientras reciben las condolencias.

En Gascue también son velados los restos de Aldy Shamir Royer Frías, mientras que Ginneidy Alcántara Suero recibe honras fúnebres en la residencia de sus abuelos maternos, en Monte Plata.

Los sepelios están previstos para hoy en distintos puntos del país. Karlos Lorenzo será sepultado en el cementerio Puerta del Cielo; Joa Rondón, en el Cristo Redentor; Royer Frías, en Cotuí, y Alcántara Suero, en Monte Plata.

Anyara Solano Es periodista en Diario Libre.

Edward Fernández

Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.