Alerta migratoria frustra fuga hacia Colombia de un hombre acusado de homicidio en Baní

Agentes de la Subdirección Regional de Investigación (Dicrim) Sur Central de la Policía Nacional arrestaron la tarde del martes 28 de julio en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a un hombre que era buscado por su presunta participación en un homicidio ocurrido el pasado domingo 26 de julio en el sector Villa Majega, del municipio de Baní, provincia Peravia.

El detenido es Alejandro Gabriel García Lacerda, alias "Alex El Guardita", de 30 años, residente en el sector Villa Carmen, en Villa Majega, quien fue apresado cuando intentaba abordar un vuelo con destino a Bogotá, Colombia.

De acuerdo con un comunicado de la Policía Nacional, el arresto fue posible luego de que miembros de la Sección de Inteligencia del AILA detectaran una alerta en el sistema migratorio DOM-02 con la instrucción de "detener y llamar a Interpol". Posteriormente, García Lacerda fue entregado a los investigadores de la Dicrim mediante una certificación emitida por el Departamento de Investigación de la Dirección General de Migración.

Las autoridades señalan a García Lacerda como el presunto autor intelectual de la muerte de Franney Reyes, ocurrida el domingo en Villa Majega.

En ese mismo hecho también resultaron heridos Claudio Antonio Valdez Santana, alias "Antonio", de 38 años, quien sufrió heridas de bala en ambas piernas, y el segundo teniente de la Policía Nacional Eligio García Mejía, de 53 años, quien presentó un trauma abierto por proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda.

Investigación

Según las investigaciones preliminares, el incidente se originó tras una discusión entre la víctima y el ahora detenido. Posteriormente, el padre de este último, identificado como Eligio García, habría realizado varios disparos contra Reyes, produciéndose un enfrentamiento durante el cual el oficial policial resultó herido.

Como parte de las investigaciones, García Lacerda manifestó de manera voluntaria que el arma utilizada en el hecho se encontraba en poder de su esposa.

A raíz de esa información, agentes de la Dicrim se trasladaron a una vivienda ubicada en el sector Pueblo Nuevo, donde una mujer entregó voluntariamente una pistola marca Carandai, calibre 9 milímetros, con su cargador y dos cápsulas. El arma posee licencia de porte, tenencia y uso vigente.

La Policía Nacional informó que tanto el detenido como el arma de fuego permanecen bajo custodia y serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las investigaciones del caso.

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