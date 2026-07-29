La travesía de Rebecca Brizard para una cirugía estética que terminó en su muerte

"Eso fue un golpe muy duro. Era la alegría de esta familia, una luz; ella lo era todo para nosotros".

Con esas palabras, Ashley Pérez describió a su hermana Rebecca Brizard, quien falleció el pasado viernes tras someterse a una abdominoplastía practicada por un supuesto médico que, según denunciaron sus familiares, posteriormente las autoridades les informaron que era barbero y no médico.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-214345-0ce6403c.jpeg Emprendimiento de Rebecca donde vendía ropas de mujeres y hombres en el batey de Palavé. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Rebecca era una joven emprendedora de 27 años. Era propietaria de una tienda de ropa, Fashionista RD, ubicada al lado de la vivienda donde residía junto a su familia, en el batey Palavé, Brisas del Río, perteneciente a Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste de la provincia Santo Domingo.

Una conocida se lo recomendó

Su hermana contó que Rebecca quería realizarse la abdominoplastia desde hacía tiempo, pero había pospuesto el procedimiento debido a otras prioridades.

Sin embargo, un día sintió que ese sueño estaba más cerca. Una conocida llegó a su tienda y, mientras conversaban, le comentó que se había operado con un doctor "muy bueno".

"Como esa conocida de mi hermana también tenía una tienda, ambas compraban mercancía al por mayor. Así fue como tomaron confianza. Ella ya estaba operada y mi hermana le preguntó dónde se había hecho la cirugía. Entonces le dijo que conocía a alguien que la había operado y ahí intercambiaron los contactos", relató.

Según Ashley, fue en ese momento cuando comenzó la travesía.

Explicó que Rebecca se comunicó por teléfono con el supuesto doctor Emanuel Hernández, quien le indicó una serie de análisis clínicos como requisito previo para la cirugía. Todo el contacto previo al procedimiento se realizó por WhatsApp.

La joven aseguró que desconoce el monto exacto que su hermana invirtió en todo el proceso, aunque estima que superó los 300,000 pesos.

"No sé la cantidad exacta, pero fueron más de 300 mil pesos porque mi hermana compró muchas cosas. Además, todos sus análisis salieron bien; todo estaba excelente y solo faltaba la fecha de la operación", recordó.

Con pausas, Ashley narró que Rebecca estaba muy entusiasmada con el procedimiento.

"Ella estaba feliz. Incluso compró todo lo que le indicaron y el doctor le dijo que, cuando se acercara la fecha de la cirugía, le explicaría dónde la iba a operar, porque trabajaba en varios centros", contó.

También recordó que, días antes del procedimiento, Rebecca informó al supuesto médico que tenía dos hernias. Según explicó, este le respondió que aprovecharía para hacer un "dos en uno": practicar la abdominoplastia y corregir las hernias.

"Él le dijo: 'Yo te opero la hernia y hacemos la otra operación; así son dos en uno'. Ella me comentó que ya había resuelto todo y que estaba lista; lo único que le faltaba era saber en cuál clínica sería la operación", dijo.

El día fatal

Aunque la cirugía estaba programada para el viernes, Ashley explicó que hasta el miércoles su hermana todavía no había recibido la dirección del centro donde sería intervenida.

Fue el jueves cuando el supuesto doctor le envió la ubicación de la Clínica de Obesidad y Anti-Envejecimiento Dra. Griselda Basora, ubicada en Santo Domingo Este. Según le explicó, la operarían allí porque en los demás centros donde trabajaba no había quirófanos disponibles.

La familia indicó que Rebecca fue citada para presentarse a las 4:00 de la madrugada y acudió acompañada de su esposo, Oscar.

"Le dije que me enviara la ubicación para ir durante mi hora de almuerzo, pero no le dio tiempo de mandármela. Fue mi cuñado quien me la envió. Él recibió la dirección muy tarde, porque el doctor le dijo que debían llegar a las cuatro de la mañana para comenzar la operación a las cinco", explicó.

Rebecca fue intervenida la mañana del pasado viernes. Sin embargo, horas después comenzó a presentar complicaciones respiratorias. Ashley aseguró que, cuando llegó al lugar, encontró a su hermana sin la atención médica adecuada y en un espacio con condiciones que calificó de insalubres.

El falso doctor huyó saltando una pared

"Mi mamá me llamó llorando y me dijo que Rebecca estaba mal. Cuando llegué al lugar, el 'doctor' solo dijo: 'Lo siento, pero yo me hago responsable'", recordó.

No obstante, afirmó que, mientras la familia intentaba auxiliar a Rebecca e indagar sobre lo ocurrido, el supuesto médico huyó del lugar tras saltar una pared.

Una casa para operar

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/dl-para-notas-fotos--52-b6c84044.png Centro donde fue operada Rebecca. (FUENTE EXTERNA)

Ashley relató que, al llegar a la dirección, lejos de encontrar un centro médico, se encontró con una vivienda y un portón.

"Le pedí a mi cuñado que me enviara la ubicación directamente. Eso es una casa. Tiene un portón y, encima de la supuesta clínica, hay una iglesia. El portón es blanco y el letrero está colocado por dentro; desde afuera nadie lo ve. Frente a la casa hay un colmado. Es una vivienda normal, con marquesina, sala, antesala y habitaciones que ellos convirtieron en una clínica", relató.

Añadió que, tras abrir el portón, encontró una pequeña habitación que funcionaba como clínica bajo condiciones que calificó de deplorables.

Salud Pública

Ashley explicó que la familia desconocía que el hombre que realizó la cirugía no era realmente un especialista. Dijo que lo descubrieron cuando, en medio del proceso de denuncia, las autoridades sanitarias les informaron que Emanuel Hernández era, en realidad, un barbero.

Los familiares también aseguraron que la propietaria de la clínica, Griselda Basora, ginecobstetra de profesión, estuvo presente el día de la cirugía de Rebecca. Sin embargo, sostienen que se limitó a ofrecer explicaciones y que, desde entonces, no se ha comunicado con ellos.

Indicaron que, tan pronto ocurrió el hecho, presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Santo Domingo Este.

El pilar de la familia

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-29-at-214344-1-64a1eb6f.jpeg Parientes lamentan la muerte de Rebecca y la describen como el pilar de la casa. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Ashley recordó que Rebecca era el pilar de la familia. Su mayor sueño era que su madre, Sonia Thousand, pudiera dejar de trabajar; por esa razón dedicaba cada vez más esfuerzo a fortalecer su negocio.

Hoy, el local donde levantó su emprendimiento permanece en silencio. Atrás quedaron los planes de seguir haciendo crecer su tienda, el anhelo de que su madre dejara de trabajar y el sueño de ayudar a sus hermanas a tener sus propios negocios.

En su hogar, el mayor vacío lo sienten sus tres hijos, quienes aún esperan el regreso de una madre que salió en busca de cumplir un deseo personal y nunca volvió. Mientras sus familiares exigen justicia, el recuerdo de la joven emprendedora permanece vivo entre quienes la describen como la luz que mantenía unida a su familia