Policía y MP investigan muerte de mujer tras cirugía estética en clínica de Alma Rosa I

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan la muerte de Rebecca Brizard, una mujer de 27 años y nacionalidad haitiana, ocurrida luego de someterse a un procedimiento quirúrgico estético en un centro de salud del sector Alma Rosa I, en Santo Domingo Este.

El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó este miércoles -en una nota de prensa- que las investigaciones se iniciaron tras el fallecimiento de la mujer y la denuncia presentada por sus familiares.

Como parte de las pesquisas, las autoridades activaron la búsqueda de Emanuel Hernández, señalado como la persona que habría participado en la intervención realizada a Brizard.

Todavía no saben si responsable es un falso médico

Pesqueira explicó que la versión de que el investigado sería un supuesto "falso médico" aún no ha sido confirmada y forma parte de las líneas de investigación que desarrollan la Policía y el Ministerio Público.

Las autoridades verifican si Hernández cuenta con las credenciales, licencias y habilitaciones requeridas para ejercer la medicina y realizar procedimientos quirúrgicos de este tipo.

Sin embargo, el director de Habilitación del Ministerio de Salud Pública, Juan Gerardo Mesa, afirmó que Emanuel Hernández prácticó la cirugía y no es médico, sino barbero.

"Y este señor trabajó con un médico muy prestigioso del área de cirugía plástica que tiene una consulta bastante transparente, habilitada y miembro lógicamente de la Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica. De allí fue despedido, según nuestras investigaciones, porque cruzó los límites en ese establecimiento de salud", explicó.

La Policía dijo que la investigación continúa abierta con el objetivo de determinar las circunstancias del fallecimiento y establecer posibles responsabilidades, mientras se mantienen las labores para localizar al señalado y presentarlo ante la justicia.