Más de 56 mil familias de San Juan reciben apoyo de Supérate, informa entidad

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, durante el encuentro. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 56,000 familias de la provincia San Juan reciben subsidios y otros programas de protección social a través de Supérate, informó este miércoles la directora general de la entidad, Mayra Jiménez, durante un encuentro con beneficiarios de esa demarcación.

Según datos de la institución -suministrados en una nota de prensa-, 56,170 familias de los municipios Bohechío, El Cercado, Juan de Herrera, Las Matas de Farfán, San Juan de la Maguana y Vallejuelo son beneficiadas con los programas Aliméntate, Bonogás, Bonoluz, Supérate Mujer y el Fondo Nacional para la Niñez y Adolescencia con Discapacidad.

La entidad indicó además que 6,256 familias reciben los incentivos educativos Aprende y Avanza, destinados a apoyar la permanencia de niños y adolescentes en el sistema escolar.

El encuentro formó parte de una jornada de escucha encabezada por Jiménez, quien afirmó que estas visitas buscan fortalecer el acompañamiento sociofamiliar e identificar las principales necesidades de las comunidades para orientar las políticas de protección social.

Jiménez reiteró el compromiso de Supérate de continuar consolidando una gestión social basada en la escucha activa, el diálogo permanente y la presencia directa en los territorios, elementos fundamentales para garantizar que las políticas públicas respondan de manera efectiva a las realidades de cada comunidad.

Beneficiarios pidieron ampliar programa

Durante la actividad, los beneficiarios solicitaron la inclusión de más familias en los programas sociales, un aumento en el monto de las transferencias que reciben mediante la tarjeta Supérate y la ampliación de las pensiones solidarias para adultos mayores y personas con discapacidad.

Los equipos técnicos de la institución también ofrecieron información sobre los programas disponibles y recogieron las inquietudes planteadas por los asistentes como parte de la estrategia de acompañamiento que desarrolla Supérate en distintas provincias del país.

Además, reiteró el compromiso de Supérate de continuar consolidando una gestión social basada en la

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y la presencia directa en los territorios, elementos fundamentales para garantizar que las políticas públicas respondan de manera efectiva a las realidades de cada comunidad.

Necesidades expresadas por las familias

Durante el encuentro, las familias beneficiarias expresaron la necesidad de que más personas sean incluidas en los programas de protección social, solicitaron el incremento del monto de las tarjetas Supérate, y ampliar la cobertura de las pensiones solidarias destinadas a la población adulta mayor y personas con discapacidad.

Durante el encuentro, los equipos directivos y técnicos de la institución compartieron informaciones sobre los distintos programas sociales y escucharon las inquietudes y sugerencias de las beneficiarias y los beneficiarios, reafirmando el compromiso institucional con una gestión cercana, humana y orientada a resultados.