El ministro de Salud, Víctor Atallah, aseguró este miércoles que actuarán contra las personas involucradas en la muerte de Rebecca Brizard, quien falleció tras someterse a una cirugía estética en un centro de Santo Domingo Este.

"Estamos trabajando en eso y habrá consecuencias", afirmó.

Asimismo, informó que las autoridades sanitarias han clausurado más de 1,100 centros que no cumplían con los requisitos establecidos por la ley.

Atallah también exhortó a la población a verificar que los centros médicos donde planean realizarse algún procedimiento estén debidamente habilitados.

"Lo que sí le digo a la gente es que nosotros tenemos una página de habilitación donde están registrados los centros autorizados. La población puede ingresar y verificar cuáles están habilitados para realizar determinados procedimientos", expresó.

El funcionario aseguró, además, que cualquier denuncia relacionada con una mala práctica médica será tratada con el máximo rigor.

Sobre el caso

Rebecca Brizard, una emprendedora de 27 años residente en el batey Palavé, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, falleció el pasado viernes tras someterse a una abdominoplastia que, según denunciaron sus familiares, fue practicada por un hombre que se hacía pasar por médico y que posteriormente fue identificado por las autoridades sanitarias como un barbero. El procedimiento se realizó en la Clínica Obesidad y Antienvejecimiento Dr. Griselda Basora, ubicada en Alma Rosa I, Santo Domingo Este, por Emanuel Hernández, quien es barbero.

De acuerdo con el relato de sus parientes, horas después de la cirugía Rebecca comenzó a presentar complicaciones respiratorias. Sus familiares aseguran que fue encontrada sin la atención médica adecuada y en condiciones insalubres.

Los familiares también denunciaron que el supuesto médico, huyó del lugar cuando el estado de salud de la paciente se agravó. El caso fue denunciado ante la Fiscalía de Santo Domingo Este. Las autoridades persiguen a Hernández y mantiene abierta la investigación.

Leer más Salud Pública pide al Mescyt validar las acreditaciones profesionales del doctor Ernesto Fadul