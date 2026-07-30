ADN realiza campamento de verano a cientos de niños con actividades educativas

Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional, comparte con los niños durante la celebración del campamento. ( FUENTE EXTERNA )

La Alcaldía del Distrito Nacional celebró el Campamento de Verano 2026, el cual reúne a niños de las tres circunscripciones de la capital durante el período de vacaciones escolares.

El espacio ofreció una semana de actividades educativas, deportivas, culturales y recreativas que fortalecen la convivencia, el trabajo en equipo, la creatividad y el respeto por el entorno.

Este año, los participantes han recibido talleres sobre convivencia ciudadana, protección del medioambiente, prevención de incendios, manejo responsable de residuos, programación básica (coding), arte, pintura, dibujo y actividades deportivas, además de presentaciones del ballet de la Alcaldía, la banda musical del Cuerpo de Bomberos y otras dinámicas especialmente preparadas para ellos.

Visita de la alcaldesa

La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, recorrió las distintas áreas del campamento, conversó con los niños y participó junto a ellos en actividades de pintura, baile y manualidades.

Al observar los trabajos realizados por los participantes, Mejía destacó el entusiasmo con el que aprenden sobre el cuidado del medioambiente.

"Quiero felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo reciclando. Cuando aprendemos a cuidar nuestra ciudad desde pequeños, estamos construyendo un mejor futuro para todos", expresó.

Los campamentos se desarrollaron en los clubes Los Cachorros de Cristo Rey, el Club Rafael Barias de Villa Consuelo y la Escuela Hogar Rosa Duarte.