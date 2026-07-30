Centrimed reafirma su compromiso con la comunidad médica en el marco de su décimo aniversario

En el marco de su décimo aniversario, Centrimed reunió a destacados médicos y aliados estratégicos en un encuentro diseñado para fortalecer los vínculos con la comunidad médica.

El evento también se celebró para reafirmar el compromiso de la institución con la excelencia diagnóstica, la atención personalizada y la confianza que, durante más de una década, ha construido junto a pacientes y profesionales de la salud.

La actividad se desarrolló a propósito de la integración de Centrimed al Grupo González Pittaluga, una nueva etapa que fortalece las capacidades de la institución sin perder la esencia que la ha distinguido desde sus inicios: un servicio cercano, humano y altamente especializado.

El encuentro estuvo encabezado por el señor Alberto Bergés González, presidente de Centrimed y Amadita Laboratorio Clínico; por el señor Giancarlo Sanguinetti, CEO de Amadita Laboratorio Clínico; y por el doctor Pedro Pablo Díaz, fundador de Centrimed.

Díaz también continúa desempeñando un rol activo en la dirección médica y en la operación de Centrimed, garantizando la continuidad de los principios y estándares que han consolidado la confianza de la comunidad médica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/dr-andris-mejia-dr-francisco-de-la-rosa-y-dr-francisco-fanith-e29f0296.jpg Andris Mejía, Francisco De La Rosa y Francisco Fanith. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/miguelina-musseg-dra-ximena-almanzar-y-dra-paulina-musseb-ea97924b.jpg Miguelina Musseg, Ximena Almánzar y Paulina Musseb. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/alberto-berges-gonzalez-14335b43.jpg Alberto Bergéz González. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

Visión de cuidado de salud

Durante su intervención, Bergés González destacó que la incorporación de Centrimed al Grupo González Pittaluga representa una apuesta por el fortalecimiento institucional, sustentada en la experiencia y la trayectoria de organizaciones que comparten una misma visión del cuidado de la salud.

"Las instituciones de salud se construyen sobre la confianza. Nuestra responsabilidad es preservar el legado de Centrimed y continuar fortaleciéndolo con el respaldo de un grupo con más de 66 años de trayectoria en el sector salud, comprometido con la excelencia, la innovación y, sobre todo, con un trato humano y cercano hacia cada paciente".

Asimismo, destacó que esta sinergia permitirá fortalecer la infraestructura, ampliar las capacidades diagnósticas y optimizar continuamente los procesos, preservando la atención cercana y personalizada que ha caracterizado a Centrimed desde sus inicios.

Por su parte, Giancarlo Sanguinetti, CEO de Amadita Laboratorio Clínico, resaltó que esta nueva etapa de Centrimed cuenta con el respaldo de la experiencia de más de 66 años de Amadita, empresa del Grupo González Pittaluga, reconocida por su compromiso con la calidad, la innovación y la confianza.

Compromiso con la comunidad médica

El doctor Pedro Pablo Díaz, al dirigirse a los presentes, reiteró su compromiso con la organización y con la comunidad médica, destacando que su permanencia responde a la convicción de preservar la esencia que ha caracterizado a Centrimed desde su fundación.

"Mi compromiso con Centrimed y con los médicos que por más de una década han confiado en nosotros permanece intacto; seguimos trabajando con el mismo propósito de siempre: ofrecer diagnósticos confiables, atención cercana y un servicio que responda a la confianza que cada médico deposita en nosotros al referir a sus pacientes. Hoy contamos con mayores capacidades y con el respaldo de un grupo con sólidos principios y valores, seguimos siendo la institución cercana, con un trato humano y personalizado y comprometida que ustedes conocen".

La actividad, celebrada en el Salón Tempranillo de Cava Alta, se desarrolló en un ambiente de diálogo y cercanía, permitiendo compartir con los asistentes la visión de futuro de Centrimed, así como los avances en tecnología, fortalecimiento del portafolio de servicios y mejoras orientadas a continuar ofreciendo una experiencia diferenciada para médicos y pacientes.

Con esta iniciativa, Centrimed reafirma su compromiso de seguir siendo un aliado estratégico para la comunidad médica, combinando la experiencia de un centro reconocido por su excelencia diagnóstica con el respaldo institucional del Grupo González Pittaluga y la trayectoria de más de 66 años de Amadita Laboratorio Clínico, organización que comparte los mismos valores de calidad, cercanía y vocación de servicio que han distinguido a Centrimed a lo largo de su historia.