El final de una leyenda: El Nacional cierra su edición impresa

El periódico El Nacional fue fundado en 1966. ( DIARIO LIBRE )

Este viernes 31 de julio será la última edición impresa del periódico El Nacional, emblemático diario vespertino. A partir de la fecha se quedará como un medio digital.

La edición impresa marcó toda una época en la sociedad dominicana, especialmente durante la dirección del fallecido periodista Radhamés Gómez Pepín, quien consolidó el periódico bajo el lema "La voz de todos".

El medio todavía no ha anunciado al público que dejará de circular de manera impresa, pero lo ha comunicado a sus anunciantes y suscriptores. Se supo que todo está preparado para informarlo mañana, lo que convertiría esa edición en la última.

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El Nacional era el único periódico impreso vespertino que circulaba en el país. Anterior a él estuvo el Última Hora, el cual dejó de ver la luz en el 2002.

El Nacional fue fundado por Rafael Molina Morillo (fallecido) el 11 de noviembre de 1966, más de un año después de la Revolución de Abril de 1965, en una época marcada por grandes tensiones sociales y políticas del país, las cuales se mantuvieron por años.

El periódico se convirtió en una insignia para reseñar ese período que vivió la República Dominicana y otros que marcaron a la nación, como la era de Balaguer y todos los procesos políticos e institucionales del país.

Principales directores

Freddy Gatón Arce (1966–1974), primer director del periódico.

Rafael Molina Morillo (1974–1979)

Mario Álvarez Dugan (1979–1988)

Radhamés Gómez Pepín (1988–2015)

Bolívar Díaz Gómez (desde 2016)