Expo Vega Real 2026 inaugura su trigésima edición dedicada al ministro Kelvin Cruz

La vicepresidenta Raquel Peña encabezó este jueves la inauguración de la trigésima edición de Expo Vega Real 2026, dedicada al ministro de Deportes, Kelvin Cruz. ( DIARIO LIBRE / ANEUDY TAVÁREZ )

Durante una ceremonia encabezada por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, la Cámara de Comercio y Producción de La Vega dejó inaugurada este jueves la trigésima edición de Expo Vega Real 2026, dedicada al ministro de Deportes y Recreación, Kelvin Cruz.

La feria multisectorial reúne más de 150 empresas y se desarrollará hasta el 2 de agosto en el La Vega Country Club.

La presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de La Vega, Odil Morilla, destacó que las tres décadas de la muestra representan una historia de crecimiento, unidad y desarrollo para la provincia.

"Expo Vega no representa simplemente una trayectoria, sino una revolución. Son 30 años superando la adversidad y demostrando que cuando un pueblo trabaja unido puede construir un verdadero desarrollo", expresó.

Morilla afirmó que la feria se ha consolidado como un modelo de institucionalidad y colaboración entre el sector público y el privado, impulsando la formalidad, la innovación y la competitividad empresarial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-10125-pm-cbc54f83.jpeg Inauguración de la trigésima edición de Expo Vega Real 2026. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-10130-pm-b32a3333.jpeg Inauguración de la trigésima edición de Expo Vega Real 2026. (ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-10127-pm-68ef21fc.jpeg Inauguración de la trigésima edición de Expo Vega Real 2026. (ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

La presidenta de Expo Vega Real 2026, Icelsa García, recordó que el evento nació hace 30 años con el propósito de brindar un espacio donde las empresas de la provincia pudieran exhibir y comercializar sus productos, además de promover la capacitación y el fortalecimiento del tejido empresarial.

Durante el acto fueron entregados reconocimientos al presidente Luis Abinader, recibido por la vicepresidenta Raquel Peña, así como al ministro Kelvin Cruz y a varias empresas que han respaldado la feria de manera ininterrumpida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-10122-pm-b184d289.jpeg Reconocimiento al presidente Luis Abinader recibe la vicepresidenta Raquel Peña. (ANEUDY TAVÁREZ.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/30/whatsapp-image-2026-07-30-at-10122-pm-5ff53092.jpeg Reconocimiento al ministro de Deportes Kelvin Cruz. (ANEUDY TAVÁREZ.) ‹ >

Reconocimientos y discursos

Al recibir el reconocimiento que le fue dedicado en esta edición de la feria, el ministro Kelvin Cruz agradeció la distinción y valoró el papel que ha desempeñado Expo Vega en el desarrollo económico de la provincia.

Señaló que este evento se ha convertido en una plataforma que impulsa el comercio, el emprendimiento y la identidad vegana, al tiempo que fortalece los vínculos entre el sector público y el privado.

Cruz también resaltó la tradición deportiva de La Vega, conocida como la "Cuna Olímpica", y afirmó que desde el Ministerio de Deportes continuará respaldando la construcción y remozamiento de infraestructuras deportivas, así como programas dirigidos a la formación de niños y jóvenes mediante el deporte.

En representación del presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña destacó que Expo Vega Real trasciende el concepto de una exposición comercial y se ha consolidado como un espacio para promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo productivo de la provincia y del país.

Sostuvo que el Gobierno mantiene el compromiso de fortalecer la capacidad productiva de las provincias mediante inversiones en infraestructura, educación, financiamiento y apoyo a los sectores agropecuario y empresarial, con el propósito de generar mayores oportunidades para todos los dominicanos.

Peña también resaltó la importancia de la alianza entre el Gobierno, el sector privado y la ciudadanía para impulsar el crecimiento económico y la competitividad, al considerar que ese trabajo conjunto ha permitido que La Vega continúe posicionándose como una de las provincias con mayor dinamismo productivo del país.

La feria multisectorial se celebra desde este 30 de julio hasta el domingo 2 de agosto en las instalaciones del La Vega Country Club, bajo el lema "El corazón deportivo y comercial del país late en La Vega".

Expo Vega Real 2026 reúne más de 150 empresas privadas e instituciones públicas, con una amplia oferta de exhibiciones comerciales, muestras gastronómicas, actividades familiares, cabalgatas, presentaciones artísticas y un ciclo de conferencias.

La feria estará abierta diariamente de 10:00 de la mañana a 10:00 de la noche y concluirá cada jornada con presentaciones artísticas.